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Как сделать декоративную вазу из опавших листьев

Как сделать декоративную вазу из опавших листьев

Как сделать декоративную вазу из опавших листьев / Фото: Credits

Осень – прекрасная пора для создания красивых вещей и декорирования собственного дома. Попробуйте сделать интересную вазу из обычных пожелтевших листьев всего за несколько минут.

На странице domesticallyblissful показали, как сделать симпатичную декоративную вазу из обычных опавших листьев.

Что понадобится:

  • Листья;
  • Шарик;
  • Клей;
  • Кисточка.

Что делать:

  • Для начала, вам необходимо собрать красивые осенние листья. Цветовую гамму выбирайте самостоятельно. Они могут быть полностью желтые, красные, возможно, еще немного зеленые. Здесь решает ваша фантазия;
  • Промойте его и высушите;
  • Надуйте шарик необходимого размера. Именно такого размера будет ваша ваза;
  • Разместите шарик хвостиком вниз на чашку или банку, чтобы вам было удобно работать;
  • Нанесите на шарик клей и сразу прикладывайте листья;
  • Как только вы его приложили, сразу сверху смазывайте клеем. И так с каждым последующим листочком;
  • Листья у вас должны быть в несколько слоев;
  • Когда вы закончите наносить листья, дайте им полностью высохнуть;
  • Затем осторожно спустите воздух с шарика. Не стоит ее лопать, ведь вы можете деформировать свою вазу, потому что листья приклеены к шарику. Убирать его нужно осторожно.

Советы:

  • Чем больше листьев вы накладываете сверху, тем более скользкими они становятся, следовательно надо быть осторожными и придерживать их. Можно делать все поэтапно, наносить слой за слоем, когда первый подсохнет.
  • Внутрь можно поставить декоративную беспламенную свечу и добавить немного мерцающих огоньков.

Автор видео отметила, что, несмотря на свою визуальную хрупкость, такая ваза простояла у нее в доме почти год и даже выдержала переезд в другой дом.

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