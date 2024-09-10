Как сделать декоративную вазу из опавших листьев

Осень – прекрасная пора для создания красивых вещей и декорирования собственного дома. Попробуйте сделать интересную вазу из обычных пожелтевших листьев всего за несколько минут.

На странице domesticallyblissful показали, как сделать симпатичную декоративную вазу из обычных опавших листьев.

Что понадобится:

Листья;

Шарик;

Клей;

Кисточка.

Что делать:

Для начала, вам необходимо собрать красивые осенние листья. Цветовую гамму выбирайте самостоятельно. Они могут быть полностью желтые, красные, возможно, еще немного зеленые. Здесь решает ваша фантазия;

Промойте его и высушите;

Надуйте шарик необходимого размера. Именно такого размера будет ваша ваза;

Разместите шарик хвостиком вниз на чашку или банку, чтобы вам было удобно работать;

Нанесите на шарик клей и сразу прикладывайте листья;

Как только вы его приложили, сразу сверху смазывайте клеем. И так с каждым последующим листочком;

Листья у вас должны быть в несколько слоев;

Когда вы закончите наносить листья, дайте им полностью высохнуть;

Затем осторожно спустите воздух с шарика. Не стоит ее лопать, ведь вы можете деформировать свою вазу, потому что листья приклеены к шарику. Убирать его нужно осторожно.

Советы:

Чем больше листьев вы накладываете сверху, тем более скользкими они становятся, следовательно надо быть осторожными и придерживать их. Можно делать все поэтапно, наносить слой за слоем, когда первый подсохнет.

Внутрь можно поставить декоративную беспламенную свечу и добавить немного мерцающих огоньков.

Автор видео отметила, что, несмотря на свою визуальную хрупкость, такая ваза простояла у нее в доме почти год и даже выдержала переезд в другой дом.

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