Как сделать декоративную вазу своими руками

Если у вас есть свободная минутка и вы хотите сделать что-то новое своими руками, предлагаем вам создать оригинальную декоративную вазу из натуральных срезов.

Украшать и создавать комфорт в доме – это удовольствие многих хозяек. Покупать что-то новое не всегда получается, поэтому у нас есть возможность создавать красоту своими руками. Но и здесь сталкиваемся с препятствием, потому что обычно, для этого всего нужно много дополнительных вещей и времени.

Сейчас не стоит об этом беспокоиться, декор вазы, который мы предлагаем сделать вам сегодня, представила на собственной странице блогер Lilihome. Это идеальная декоративная ваза для искусственных цветов, сделанная из деревянных срезов. На ее создание не придется тратить много времени и усилий, но она 100% станет отличным дополнением к декору вашего дома.

Итак, что вам понадобится:

Термоклей, клей пистолет

Срез ветки (количество срезов будет зависеть от размера вашего шарика и ширины самой веточки)

Шарик

Подставка для шарика (выберите то, что вам удобнее и в чем будет хорошо держаться шарик: баночка или стакан. От ширины шейки подставки, будет зависеть ширина шейки вазы)

Переходим к процессу создания:

Надуваем шарик до желаемого размера и завязываем. Именно такого размера будет ваша будущая ваза.

Берем подставку для шарика и кладем шарик в подставку хвостиком вниз

Берем наши деревянные срезы, клей и начинаем приклеивать их на шарик

Первый кусочек, самый широкий, клеим сверху шарика, сразу на него

Другие кусочки проклеиваем только по бокам, друг к другу, двигаясь вниз от верхнего центрального

Когда все подсохнет, лопаем и убираем шарик

Ваша ваза готова! Поставьте в нее желанные искусственные цветы, сухостой, или веточки, не требующие воды, и наслаждайтесь красотой. Вдобавок, благодаря натуральным срезам, вам обеспечен великолепный аромат дерева в комнате.

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