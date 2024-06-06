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Как сделать декоративную ветку с цветами: советы дизайнера

Как сделать декоративную ветку с цветами: советы дизайнера

Как сделать цветочное декоративное дерево / Фото: Credits

Собственноручно вы можете сделать необыкновенно красивую и привлекательную ветку с цветами, которая станет украшением вашего интерьера.

Такая цветущая ветвь не нуждается в воде и будет очень долго радовать вас своей красотой. А как ее сделать в своем видео рассказала и показала дизайнер Dr. anahita shahbazi. Посредством этой техники можно сделать оригинальный хендмейд букет на подарок.

Что надо:

  • Ветвь;
  • Парафин;
  • Крем.

Что делать:

  • На водяной бане растопите парафин;
  • Для розового цвета добавьте к нему помаду, растопив также на водяной бане;
  • Сначала намажьте пальцы кремом (потом это позволит легко отделить парафин от пальцев);
  • Опустите пальцы в воду со льдом, а затем в растопленный парафин, не беспокойтесь, вы не почувствуете сильного тепла и не будет ожогов;
  • После того, как вы опустили пальцы в парафин, быстро приложите их к ветке в том месте, где по вашему мнению должен быть цветок;

Советы:

  • Обязательно под рукой должны быть увлажняющий крем и смесь воды со льдом;
  • Цветки можно делать двумя и более пальцами;
  • Их количество на ветке также зависит от ваших предпочтений.

Не обязательно использовать свежесрезанную ветку, можно выбрать высушенную или обрезанную.

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