Как сделать декоративную ветку с цветами: советы дизайнера

Собственноручно вы можете сделать необыкновенно красивую и привлекательную ветку с цветами, которая станет украшением вашего интерьера.

Такая цветущая ветвь не нуждается в воде и будет очень долго радовать вас своей красотой. А как ее сделать в своем видео рассказала и показала дизайнер Dr. anahita shahbazi. Посредством этой техники можно сделать оригинальный хендмейд букет на подарок.

Что надо:

Ветвь;

Парафин;

Крем.

Что делать:

На водяной бане растопите парафин;

Для розового цвета добавьте к нему помаду, растопив также на водяной бане;

Сначала намажьте пальцы кремом (потом это позволит легко отделить парафин от пальцев);

Опустите пальцы в воду со льдом, а затем в растопленный парафин, не беспокойтесь, вы не почувствуете сильного тепла и не будет ожогов;

После того, как вы опустили пальцы в парафин, быстро приложите их к ветке в том месте, где по вашему мнению должен быть цветок;

Советы:

Обязательно под рукой должны быть увлажняющий крем и смесь воды со льдом;

Цветки можно делать двумя и более пальцами;

Их количество на ветке также зависит от ваших предпочтений.

Не обязательно использовать свежесрезанную ветку, можно выбрать высушенную или обрезанную.

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