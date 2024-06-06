Как сделать декоративную ветку с цветами: советы дизайнера

Собственноручно вы можете сделать необыкновенно красивую и привлекательную ветку с цветами, которая станет украшением вашего интерьера.
Такая цветущая ветвь не нуждается в воде и будет очень долго радовать вас своей красотой. А как ее сделать в своем видео рассказала и показала дизайнер Dr. anahita shahbazi. Посредством этой техники можно сделать оригинальный хендмейд букет на подарок.
Что надо:
- Ветвь;
- Парафин;
- Крем.
Что делать:
- На водяной бане растопите парафин;
- Для розового цвета добавьте к нему помаду, растопив также на водяной бане;
- Сначала намажьте пальцы кремом (потом это позволит легко отделить парафин от пальцев);
- Опустите пальцы в воду со льдом, а затем в растопленный парафин, не беспокойтесь, вы не почувствуете сильного тепла и не будет ожогов;
- После того, как вы опустили пальцы в парафин, быстро приложите их к ветке в том месте, где по вашему мнению должен быть цветок;
Советы:
- Обязательно под рукой должны быть увлажняющий крем и смесь воды со льдом;
- Цветки можно делать двумя и более пальцами;
- Их количество на ветке также зависит от ваших предпочтений.
Не обязательно использовать свежесрезанную ветку, можно выбрать высушенную или обрезанную.
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