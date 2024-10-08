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Как сделать декоративные ароматные свечи с осенними нотками

Как сделать декоративные ароматные свечи с осенними нотками

Как сделать декоративные ароматные свечи с осенними нотками / Фото: Credits

Эти свечи создадут у вас дома отличную и теплую атмосферу для того, чтобы почитать любимую книгу с ароматным чаем в прохладные осенние вечера.

На странице Essential Oil Education показали, как сделать фантастически красивые и ароматные осенние свечи, которые станут красивым и стильным дополнением к вашему дому.

Ингредиенты:

  • Гранулы пчелиного воска 6 стаканов
  • Фитиль деревянный или хлопковый 12 шт.
  • Сухие цветы, сосновые шишки, веточки сосны или кипариса, сушеная лаванда или розмарин, палочки корицы, анис и т.д.
  • Силиконовые формы для кексов 12 шт.
  • Пергамент для выпечки.
  • По желанию можно добавить 36 капель эфирного масла корицы или другой по выбору.

Что делать:

  • Разогрейте духовку до 150°C или растопите воск на плите;
  • Поставьте силиконовые формы на противень и наполните каждую 3/4 гранулами пчелиного воска;
  • Поместите противень в духовку, пока воск не растопится, это около 8-10 минут;
  • Когда воск расплавится, извлеките противень из духовки;
  • Добавьте 3 капли эфирного масла корицы в каждую форму и осторожно перемешайте;
  • Работайте быстро, добавьте фитиль к каждой чашке, затем натуральные элементы, убедившись, что они частично погружены в воск;
  • Оставьте все остывать при комнатной температуре;
  • После застывания извлеките свечи из форм;

Такие свечи могут стать отличным подарком к праздникам и украшением вашего дома.

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