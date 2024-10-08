Как сделать декоративные ароматные свечи с осенними нотками

Эти свечи создадут у вас дома отличную и теплую атмосферу для того, чтобы почитать любимую книгу с ароматным чаем в прохладные осенние вечера.
На странице Essential Oil Education показали, как сделать фантастически красивые и ароматные осенние свечи, которые станут красивым и стильным дополнением к вашему дому.
Ингредиенты:
- Гранулы пчелиного воска 6 стаканов
- Фитиль деревянный или хлопковый 12 шт.
- Сухие цветы, сосновые шишки, веточки сосны или кипариса, сушеная лаванда или розмарин, палочки корицы, анис и т.д.
- Силиконовые формы для кексов 12 шт.
- Пергамент для выпечки.
- По желанию можно добавить 36 капель эфирного масла корицы или другой по выбору.
Что делать:
- Разогрейте духовку до 150°C или растопите воск на плите;
- Поставьте силиконовые формы на противень и наполните каждую 3/4 гранулами пчелиного воска;
- Поместите противень в духовку, пока воск не растопится, это около 8-10 минут;
- Когда воск расплавится, извлеките противень из духовки;
- Добавьте 3 капли эфирного масла корицы в каждую форму и осторожно перемешайте;
- Работайте быстро, добавьте фитиль к каждой чашке, затем натуральные элементы, убедившись, что они частично погружены в воск;
- Оставьте все остывать при комнатной температуре;
- После застывания извлеките свечи из форм;
Такие свечи могут стать отличным подарком к праздникам и украшением вашего дома.
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