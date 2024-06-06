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Как сделать декоративные подсолнухи

Как сделать декоративные подсолнухи

Как сделать оригинальный декор подсолнечника / Фото: www.credits

Этот декор очень напоминает подсолнечники, но в оригинальном и креативном исполнении.

На хендмейд странице Craftistic Paradise вышло интересное видео, как максимально легко и просто сделать интересный декор вашего дома. Такого быстрого создания искусства мы еще не видели, а результат получается уникаленым.

Вам понадобится:

  • Подставка под тарелки;
  • Соломка;
  • Клей;
  • Холст.

Что делать:

  • Разрежьте круглую подставку под тарелки пополам, а затем одну половинку снова пополам. У вас должно получиться три части;
  • Разместите эти три части на холсте и каждую обведите по контуру;
  • По каждому прорисованному контуру с помощью клея приклейте соломку;
  • Далее приклейте части подставки под тарелки.

Готово!

Советы:

Полотно можно использовать любого цвета.

Эта идея создания такой креативной картины полностью спасет вас, если вы забыли о празднике и нужно максимально быстро придумать и сделать оригинальный подарок. Кроме того, это настоящий хендмейд.

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