Как сделать декоративные подсолнухи

Этот декор очень напоминает подсолнечники, но в оригинальном и креативном исполнении.
На хендмейд странице Craftistic Paradise вышло интересное видео, как максимально легко и просто сделать интересный декор вашего дома. Такого быстрого создания искусства мы еще не видели, а результат получается уникаленым.
Вам понадобится:
- Подставка под тарелки;
- Соломка;
- Клей;
- Холст.
Что делать:
- Разрежьте круглую подставку под тарелки пополам, а затем одну половинку снова пополам. У вас должно получиться три части;
- Разместите эти три части на холсте и каждую обведите по контуру;
- По каждому прорисованному контуру с помощью клея приклейте соломку;
- Далее приклейте части подставки под тарелки.
Готово!
Советы:
Полотно можно использовать любого цвета.
Эта идея создания такой креативной картины полностью спасет вас, если вы забыли о празднике и нужно максимально быстро придумать и сделать оригинальный подарок. Кроме того, это настоящий хендмейд.
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