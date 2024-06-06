Как сделать декоративные подсолнухи

Этот декор очень напоминает подсолнечники, но в оригинальном и креативном исполнении.

На хендмейд странице Craftistic Paradise вышло интересное видео, как максимально легко и просто сделать интересный декор вашего дома. Такого быстрого создания искусства мы еще не видели, а результат получается уникаленым.

Вам понадобится:

Подставка под тарелки;

Соломка;

Клей;

Холст.

Что делать:

Разрежьте круглую подставку под тарелки пополам, а затем одну половинку снова пополам. У вас должно получиться три части;

Разместите эти три части на холсте и каждую обведите по контуру;

По каждому прорисованному контуру с помощью клея приклейте соломку;

Далее приклейте части подставки под тарелки.

Готово!

Советы:

Полотно можно использовать любого цвета.

Эта идея создания такой креативной картины полностью спасет вас, если вы забыли о празднике и нужно максимально быстро придумать и сделать оригинальный подарок. Кроме того, это настоящий хендмейд.

Читайте также: