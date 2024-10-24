Как сделать декоративные тыквы к Хэллоуину

Если вы ищете простой и бюджетный способ украсить свой дом к этому празднику, попробуйте создать декоративную тыкву из обычных мусорных пакетов.
На странице gamze_sankaya показали, как просто и быстро в домашних условиях сделать декоративную тыкву, которую можно использовать и на следующий Хэллоуин.
Материалы:
- Мешок для мусора
- Скотч
- Клейкая бумажная лента
- Салфетка
- Обойный клей
- Аэрозольная краска
Что делать:
- Наполните мусорный мешок бумагой, предварительно смяв её;
- Завяжите и с помощью скотча придайте пакету форму тыквы;
- Покройте свою тыкву клейкой бумажной лентой и ею же сделайте хвостик тыквы;
- С помощью клея покройте тыкву салфетками и дайте ей просохнуть;
- Покрасьте тыкву аэрозольной краской, используя разные подходящие цвета и дайте ему просохнуть.
Создавая тыквы из мусорных пакетов, вы не только экономите деньги, но и участвуете в сохранении окружающей среды. Это отличная возможность для семейного досуга, к которому можно привлечь детей.
Создание декоративных тыкв к Хэллоуину – это веселый и креативный способ подготовиться к празднику. Вы можете проявить свое воображение, используя простые материалы, которые легко найти дома.
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