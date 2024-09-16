Как сделать декоративный фонарь из обычной банки: лайфхак от блогера

Осень – время, когда хочется немного больше тепла и уюта. Именно эти фонари могут стать красивым дополнением интерьера.
На странице allgaeuer_rasselbanden_mama автор рассказала, что обожает апсайклинг — изготовление чего-то нового из старых и ненужных вещей, и показала, как сделать интересные фонари из простых материалов, которые можно найти дома.
Что понадобится:
- Банка;
- Бумага для выпечки;
- Клей;
- Свеча.
Что делать:
- Оберните банку в бумагу и склейте ее. Она должна быть значительно длиннее ее высоты;
- Поставьте банку и гармошкой натяните бумагу на ее высоту;
- Внутрь банки положите свечу;
- Бумага должна так окутывать банку, чтобы ее совсем не было видно.
Если хотите, можно покрасить бумагу и вместо белых фонарей у вас будут цветные.
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