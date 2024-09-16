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Как сделать декоративный фонарь из обычной банки: лайфхак от блогера

Как сделать декоративный фонарь из обычной банки: лайфхак от блогера

Декоративный фонарь из обычной банки / Фото: Credits

Осень – время, когда хочется немного больше тепла и уюта. Именно эти фонари могут стать красивым дополнением интерьера.

На странице allgaeuer_rasselbanden_mama автор рассказала, что обожает апсайклинг — изготовление чего-то нового из старых и ненужных вещей, и показала, как сделать интересные фонари из простых материалов, которые можно найти дома.

Что понадобится:

  • Банка;
  • Бумага для выпечки;
  • Клей;
  • Свеча.

Что делать:

  • Оберните банку в бумагу и склейте ее. Она должна быть значительно длиннее ее высоты;
  • Поставьте банку и гармошкой натяните бумагу на ее высоту;
  • Внутрь банки положите свечу;
  • Бумага должна так окутывать банку, чтобы ее совсем не было видно.

Если хотите, можно покрасить бумагу и вместо белых фонарей у вас будут цветные.

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