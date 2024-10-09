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Как сделать декоративный ореховый подсвечник

Как сделать декоративный ореховый подсвечник

Свечи / Фото: Credits

Этот подсвечник станет оригинальным украшением для любого дома.

На странице dekokrams поделились великолепной идеей, как превратить обычные орехи в стильный подсвечник, который придаст уют вашему интерьеру.

Вам понадобится:

  • Металлическая крышка;
  • Орехи;
  • Клей пистолет;

Что делать:

  • Наклейте орехи по краю металлической крышки и добавьте сверху еще один ряд орехов;
  • При необходимости можете добавить еще ряд орехов;
  • Затем поставьте в крышку свечу.

Советы:

Можете добавить несколько веточек сухих цветов, однако соблюдайте осторожность, чтобы они не загорелись.

Использование натуральных материалов, таких как орехи, делает эту идею экологичной и стильной.

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