Как сделать декоративный ореховый подсвечник

Этот подсвечник станет оригинальным украшением для любого дома.
На странице dekokrams поделились великолепной идеей, как превратить обычные орехи в стильный подсвечник, который придаст уют вашему интерьеру.
Вам понадобится:
- Металлическая крышка;
- Орехи;
- Клей пистолет;
Что делать:
- Наклейте орехи по краю металлической крышки и добавьте сверху еще один ряд орехов;
- При необходимости можете добавить еще ряд орехов;
- Затем поставьте в крышку свечу.
Советы:
Можете добавить несколько веточек сухих цветов, однако соблюдайте осторожность, чтобы они не загорелись.
Использование натуральных материалов, таких как орехи, делает эту идею экологичной и стильной.
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