Как сделать декоративный ореховый подсвечник

Этот подсвечник станет оригинальным украшением для любого дома.

На странице dekokrams поделились великолепной идеей, как превратить обычные орехи в стильный подсвечник, который придаст уют вашему интерьеру.

Вам понадобится:

Металлическая крышка;

Орехи;

Клей пистолет;

Что делать:

Наклейте орехи по краю металлической крышки и добавьте сверху еще один ряд орехов;

При необходимости можете добавить еще ряд орехов;

Затем поставьте в крышку свечу.

Советы:

Можете добавить несколько веточек сухих цветов, однако соблюдайте осторожность, чтобы они не загорелись.

Использование натуральных материалов, таких как орехи, делает эту идею экологичной и стильной.

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