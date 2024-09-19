Как сделать дом счастливым местом: 10 советов по дизайну интерьера и организации пространства

Впереди у нас осень и долгая зима, поэтому дома мы будем проводить все больше времени. В такой ситуации очень важно, чтобы интерьер собственного жилища вызывал только теплые и радостные чувства

По мере того, как дни становятся короче, а температура падает, многие чувствуют упадок настроения. Чтобы это компенсировать, предлагаем уже сейчас задуматься над тем, как сделать свой дом уютным и приветливым, ведь дизайн интерьера действительно может помочь улучшить настроение.

Woman&Home собрали лучшие советы дизайнеров, которые помогут сделать свой дом максимально комфортным для жизни.

Максимально используйте естественное освещение

Мрачные, унылые помещения, лишенные естественного света, обычно не вдохновляют, поэтому важно убедиться, что вы получаете как можно больше внешнего света.

Для этого необязательно устанавливать новые окна — иногда всего несколько простых изменений могут увеличить количество света в вашем доме. Расставьте мебель так, чтобы максимально увеличить поступление солнечного света. Подумайте об использовании зеркал, чтобы отражать свет по всему пространству, создавая иллюзию более яркой среды.

Подумайте о том, чтобы переместить свое рабочее место или диван поближе к окну, по сути, устроив себе дозу светотерапии.

Добавьте цвет

Как сделать дом счастливым местом / Фото: Credits

Цвет очень сильно влияет на наше настроение. Цветовая психология играет важную роль в том, как мы чувствуем себя в нашей среде обитания.

Добавление небольших всплесков цвета может помочь согреть ваше пространство. Сочетание нейтрального дивана с красочными подушками — это способ почтить чистую эстетику, не жертвуя цветом.

Зеленый отлично напоминает нам о природе и заставляет нас чувствовать себя творческими, расслабленными и сосредоточенными. Розовый, согласно фен-шуй, успокаивает и уравновешивает различные энергии и способствует умиротворению. Кроме того, просто покрасив комнату в цвета, которые вы находите вдохновляющими, вы можете почувствовать себя хорошо.

Используйте цвета, которые поднимают вам настроение, например, мягкие желтые, теплые оранжевые и успокаивающие синие. Их можно интегрировать с помощью краски для стен, мебели или акцентных деталей, таких как покрывала, подушки и произведения искусства.

Заведите растения

Как сделать дом счастливым местом / Фото: Credits

Приобретение растений — это быстрый и простой способ изменить обстановку.

Немного природы в помещении может помочь бороться с зимней хандрой. Добавление растений в вашу спальню, гостиную, на стол — это способ привнести частичку природы в ваше внутреннее пространство. Природа — главный стимулятор настроения. Поскольку мы ведем активную жизнь, в основном в помещении, добавление растений в ваше пространство может освежить его и способствовать более позитивному настроению.

Растения могут улучшать не только настроение, но и качество воздуха. Выбирайте растения, за которыми легко ухаживать, например, суккуленты или змееголовники.

Сделайте мягкое освещение приоритетом

Как сделать дом счастливым местом / Фото: Getty Images

Точно так же, как естественный свет важен при проектировании интерьеров, способствующих ощущению благополучия, важна и схема искусственного освещения. Одна из самых распространенных ошибок в освещении — использование некрасивых верхних светильников.

Резкое верхнее освещение может быть чрезмерно стимулирующим и способствовать возникновению чувства дискомфорта или беспокойства. Вместо этого выбирайте более мягкое, более рассеянное освещение, которое создает успокаивающую атмосферу. Используйте лампы с теплым светом, чтобы создать уютную атмосферу. Регулируемые светильники также полезны, поскольку они позволяют настроить яркость в соответствии с вашими потребностями и временем суток.

Окружайте себя любимыми вещами

Возможно, какая-то особая безделушка напоминает вам о счастливых моментах с близкими. Возможно, зимние украшения поднимают вам поднять настроение. Стена, окрашенная в ваш любимый цвет, может успокаивать.

Ваш дом должен быть наполнен вещами, которые приносят вам счастье. Будь то искусство, семейные фотографии или личные памятные вещи, эти маленькие штрихи действительно могут поднять вам настроение в темные месяцы. И конечно, уберите все, что не нравится, раздражает, напоминает о том, что вы хотите забыть, или каким-либо другим образом портит настроение.

Создайте зоны для расслабления

Как сделать дом счастливым местом / Фото: Credits

Все знают, что когда вы чувствуете себя хорошо отдохнувшим, ваше настроение улучшается, поэтому действительно сделайте хороший ночной сон приоритетом при проектировании спальни и предусмотрите множество уютных уголков.

Темная комната ночью необходима для качественного сна, что имеет решающее значение для психического здоровья. Используйте плотные шторы или маски для глаз, чтобы блокировать любой окружающий свет и обеспечить максимально темную среду для сна.

Подумайте об уютных и тактильных тканях, которые заставят вас захотеть свернуться калачиком и устроиться поудобнее: о пледах крупной вязки, плюшевых ковриках и, возможно, даже об одной или двух подушках из искусственного меха. Подумайте и о том, чтобы приобрести одно из лучших электрических одеял для дополнительного тепла.

Не только спальня должна быть тем местом, где вы можете расслабиться, но и другие пространства в вашем доме, которые также предназначены для релаксации.

Используйте углы и уголки, чтобы создать зоны, где вы можете почувствовать себя в коконе из цветов и текстур, которые вызывают чувство спокойствия и заботы.

Зима — это время заглянуть внутрь себя и поразмышлять, поэтому сделайте пространство, в котором вы можете этим заняться, максимально теплым и уютным. Подумайте о коврах из овчины, одеялах, свечах, натуральных цветах и ​​мягких тканях. Вам нужны кресла, в которых можно утонуть, приставной столик, на котором будет все необходимое, чтобы на какое-то время стать вашим гнездышком.

Создайте зону для комфортного общения

Как сделать дом счастливым местом / Фото: Credits

Большинство из нас склонны проводить больше времени в помещении в темные, холодные месяцы, и это может привести к чувству изоляции. Здесь действительно поможет то, как сделать дом пригодным для общения.

Обустраивайте жилое пространство так, чтобы оно способствовало встречам и беседам.

Это может включать в себя расстановку кресел по кругу, чтобы способствовать общению или создание уютных уголков с удобными креслами и мягким освещением, где люди могут расслабиться и вести более глубокие разговоры. Учитывайте эти элементы при планировании гостиной.

Если возможно, включите в интерьер камин или центральную общую зону, которая приглашает семью собираться. Камины, как традиционные, так и электрические, могут создавать теплую и уютную атмосферу, способствуя чувству общности и связи, что особенно важно в зимние месяцы.

Наведите порядок

Во многих отношениях уборка перед холодным сезоном даже важнее, чем весенняя. Даже если уборка не входит в число ваших любимых дел и не кажется вам особенно терапевтической, уборка и применение некоторых профессиональных методов расхламления до наступления холодных месяцев могут помочь вам сохранить хорошее настроение зимой.

Важно определить и свести к минимуму факторы стресса окружающей среды, такие как куча счетов на кухонной столешнице или белье, которое, кажется, никогда не попадет в шкаф. Уделяя время и усилия оценке своих личных чувств, реакций и опыта, вы можете лучше организовать то пространство, что у вас есть. Начните с минимизации факторов стресса, а затем культивируйте свет и радость.

Регулярно расхламляйте жилые помещения, чтобы создать более открытую и воздушную среду. Это не только улучшает пространство, но и может привести к ясности ума и снижению стресса.

Инвестируйте в приспособления для хранения, которые помогут аккуратно спрятать ваши вещи. Сюда могут входить стильные корзины, стеллажи или пуфы для хранения, которые также являются функциональной мебелью.

Установление ежедневной рутины для уборки может помочь поддерживать организованный дом, не превращая это в непосильную задачу. Простые привычки, такие как застилание кровати каждое утро или уборка перед сном, могут иметь большое значение для поддержания чувства порядка.

Создайте пространство для движения

Как сделать дом счастливым местом / Фото: Credits

С наступлением зимы может быть сложно найти мотивацию выйти на улицу для физических упражнений, но физические упражнения заставляют сердце биться чаще могут действительно поднять настроение. По этой причине, если вы ищете способы сделать свой дом более счастливым местом, полезно найти в нем уголок, чтобы заставить свое тело двигаться.

Оборудуйте это пространство любым необходимым оборудованием для упражнений, например, ковриками для йоги, эспандерами или свободными весами.

Организуйте свое пространство для движений таким образом, чтобы вы могли участвовать в онлайн-занятиях или заниматься по видеоурокам фитнеса. Это может обеспечить разнообразие и сделать вашу программу упражнений увлекательной, даже если вы занимаетесь дома. Украсьте свое пространство для занятий спортом вдохновляющими цитатами, мотивирующими плакатами или даже доской визуализации, отражающей ваши цели в фитнесе. Это поможет вам оставаться активными даже в те дни, когда уровень вашей энергии может быть низким.

Сделайте пространство индивидуальным

Как сделать дом счастливым местом / Фото: Credits

Это может показаться очевидным, но слишком часто мы упускаем из виду важность проектирования наших домов таким образом, чтобы нас окружали вещи, которые отражают нашу индивидуальность, и вместо этого сосредотачиваемся только на практических аспектах дома.

Проявите творческий подход и персонализируйте свое пространство. Фотографии, предметы из путешествий и любимые цвета — все это способы вызвать позитивные воспоминания в вашем доме. Одним из недостатков большинства современных интерьерных дизайнов является использование стандартных произведений искусства, которые не имеют для вас никакого значения. Вместо этого выбирайте детские рисунки, произведения искусства знакомых художников или что-то самодельное, чтобы добавить яркости в ваше пространство. Ваш дом должен быть наполнен вещами, которые приносят вам счастье.

Хотя у зимы есть свои недостатки, эти советы помогут вам принять смену времен года и сосредоточиться на том, чтобы превратить свой дом в уютный кокон.

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