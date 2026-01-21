- Дата публикации
-
- Категория
- Дом
- Количество просмотров
- 98
- Время на прочтение
- 3 мин
Как сделать дом в 10 раз больше на вид: 6 способов от дизайнеров интерьеров
Если вы живете в небольшом помещении, вы знаете, что каждый квадратный метр имеет значение.
На самом деле невозможно увеличить свой дом больше без капитального ремонта, но есть несколько ключевых решений по декорированию, которые могут помочь ему выглядеть и чувствоваться просторнее.
Если вы готовы к обновлению и нуждаетесь в способах открыть и расширить каждую комнату в вашем доме, дизайнеры интерьеров предложат вам свои полезные советы, хитрости и методы, чтобы сделать маленькую гостиную, спальню, кухню и столовую в вашем доме или квартире намного больше.
Топ-6 советов по визуальному увеличению помещения собрал TheSpruce.
Максимизируйте естественное освещение
Дизайнер интерьеров советует искать только естественный свет, льющийся через окна.
Увеличение естественного освещения в комнате и разрешение ему отражаться пространством мгновенно сделает ее просторнее — и есть предмет декора, чтобы помочь сделать это. Настенные зеркала — отличный способ добавить света и глубины, и вы также можете использовать их как отдельный элемент дизайна. Игра со светом в вашу пользу сделает маленькую комнату более просторной и привлекательной.
Используйте светлые цвета краски
Еще один мгновенный способ сделать маленькое пространство более просторным — это новый оттенок краски, а такие цвета, как белый, бежевый и мягкие пастельные оттенки синего, розового и зеленого, будут способствовать большему количеству естественного света, который будет отражать и расширять внешний вид комнаты.
Светлые цвета стен помогут создать иллюзию глубины и пространства. Темные цвета стен, хотя часто и красивые, могут создавать ощущение тяжести и фактически очерчивать границы между началом и концом пространства.
Чтобы обеспечить еще большее отражение естественного света, наши дизайнеры рекомендуют красить потолок в мягкий оттенок, который подходит к стенам.
Выбирайте мебель с умом
Продуманная планировка является важным при выборе декора небольшого пространства, создание ощущения баланса и открытости с помощью размера и размещения мебели будет иметь решающее значение.
Масштаб мебели должен соответствовать размеру комнаты и избегайте крупногабаритных предметов, которые могут доминировать в пространстве. Также важно расположить мебель так, чтобы максимизировать поток и оставлять свободными пути, а перемещение дивана или кресла от стены обеспечит лучшую циркуляцию.
Выбор кресел и диванов на ножках также создаст больше видимого пространства пола, придавая комнате менее тесное ощущение.
Найдите многофункциональные предметы
Один совет, который дают все дизайнеры, чтобы сделать пространство визуально больше, заключается в том, чтобы максимально использовать многофункциональную мебель, когда это возможно. Эти предметы могут создать скрытое пространство для хранения вещей, дополнительные места для сидения и сна, а также помочь сохранить пространство на полу как можно более открытым.
Всякий раз, когда вы можете принести что-то, что выполняет несколько функций, это победа для небольшого пространства. Оттоманки для хранения вещей, которые могут служить дополнительными местами для сидения, когда у вас большое количество гостей, журнальные столики с несколькими ярусами полок под поверхностью и медиа-шкафы с большим количеством ящиков и места для шкафчиков — все это отличный выбор.
Используйте вертикальное пространство
Хотя меньшие дома могут иметь меньшую площадь, они, как правило, имеют столько же доступного вертикального пространства, сколько и их большие аналоги. Когда речь идет о небольших помещениях, высокие и узкие ниши идеально подходят для превращения в зону для хранения вещей или полки.
Научиться использовать каждую щель и уголок — это искусство для небольших помещений. Например, консольные элементы не всегда должны находиться в прихожей, а полки-стремянки могут вместить керамику, столовые приборы и улучшить ваше пространство, создавая вертикальные решения для хранения.
Установка шикарных штор
Вертикальное пространство можно использовать для гораздо большего, чем просто хранение вещей в небольших домах. Шторы мгновенно улучшат все пространство. Независимо от размера комнаты или длины шторы, всегда убедитесь, что карниз повесили как можно ближе к потолку.