Как сделать дом в 10 раз больше на вид: 6 способов от дизайнеров интерьеров

Интерьер гостиной

На самом деле невозможно увеличить свой дом больше без капитального ремонта, но есть несколько ключевых решений по декорированию, которые могут помочь ему выглядеть и чувствоваться просторнее.

Если вы готовы к обновлению и нуждаетесь в способах открыть и расширить каждую комнату в вашем доме, дизайнеры интерьеров предложат вам свои полезные советы, хитрости и методы, чтобы сделать маленькую гостиную, спальню, кухню и столовую в вашем доме или квартире намного больше.

Топ-6 советов по визуальному увеличению помещения собрал TheSpruce.

Максимизируйте естественное освещение

Дизайнер интерьеров советует искать только естественный свет, льющийся через окна.

Увеличение естественного освещения в комнате и разрешение ему отражаться пространством мгновенно сделает ее просторнее — и есть предмет декора, чтобы помочь сделать это. Настенные зеркала — отличный способ добавить света и глубины, и вы также можете использовать их как отдельный элемент дизайна. Игра со светом в вашу пользу сделает маленькую комнату более просторной и привлекательной.

Используйте светлые цвета краски

Еще один мгновенный способ сделать маленькое пространство более просторным — это новый оттенок краски, а такие цвета, как белый, бежевый и мягкие пастельные оттенки синего, розового и зеленого, будут способствовать большему количеству естественного света, который будет отражать и расширять внешний вид комнаты.

Светлые цвета стен помогут создать иллюзию глубины и пространства. Темные цвета стен, хотя часто и красивые, могут создавать ощущение тяжести и фактически очерчивать границы между началом и концом пространства.

Чтобы обеспечить еще большее отражение естественного света, наши дизайнеры рекомендуют красить потолок в мягкий оттенок, который подходит к стенам.

Выбирайте мебель с умом

Продуманная планировка является важным при выборе декора небольшого пространства, создание ощущения баланса и открытости с помощью размера и размещения мебели будет иметь решающее значение.

Масштаб мебели должен соответствовать размеру комнаты и избегайте крупногабаритных предметов, которые могут доминировать в пространстве. Также важно расположить мебель так, чтобы максимизировать поток и оставлять свободными пути, а перемещение дивана или кресла от стены обеспечит лучшую циркуляцию.

Выбор кресел и диванов на ножках также создаст больше видимого пространства пола, придавая комнате менее тесное ощущение.

Найдите многофункциональные предметы

Один совет, который дают все дизайнеры, чтобы сделать пространство визуально больше, заключается в том, чтобы максимально использовать многофункциональную мебель, когда это возможно. Эти предметы могут создать скрытое пространство для хранения вещей, дополнительные места для сидения и сна, а также помочь сохранить пространство на полу как можно более открытым.

Всякий раз, когда вы можете принести что-то, что выполняет несколько функций, это победа для небольшого пространства. Оттоманки для хранения вещей, которые могут служить дополнительными местами для сидения, когда у вас большое количество гостей, журнальные столики с несколькими ярусами полок под поверхностью и медиа-шкафы с большим количеством ящиков и места для шкафчиков — все это отличный выбор.

Используйте вертикальное пространство

Хотя меньшие дома могут иметь меньшую площадь, они, как правило, имеют столько же доступного вертикального пространства, сколько и их большие аналоги. Когда речь идет о небольших помещениях, высокие и узкие ниши идеально подходят для превращения в зону для хранения вещей или полки.

Научиться использовать каждую щель и уголок — это искусство для небольших помещений. Например, консольные элементы не всегда должны находиться в прихожей, а полки-стремянки могут вместить керамику, столовые приборы и улучшить ваше пространство, создавая вертикальные решения для хранения.

Установка шикарных штор

Вертикальное пространство можно использовать для гораздо большего, чем просто хранение вещей в небольших домах. Шторы мгновенно улучшат все пространство. Независимо от размера комнаты или длины шторы, всегда убедитесь, что карниз повесили как можно ближе к потолку.