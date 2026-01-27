ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Дом
Количество просмотров
107
Время на прочтение
2 мин

Как сделать домашний интерьер визуально более спокойным всего за несколько минут

Не всегда нужен ремонт или новая мебель, чтобы пространство начало «дышать». Иногда достаточно 10 мин и нескольких правильных движений, чтобы оно стало визуально спокойнее, теплее и собраннее.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Как сделать домашний интерьер визуально более спокойным всего за несколько минут

Как сделать домашний интерьер визуально более спокойным всего за несколько минут / © Associated Press

Наш дом напрямую влияет на самочувствие. Визуальный шум, плохой свет или загроможденные поверхности создают фоновое напряжение, которое мы не всегда осознаем. Но хорошая новость заключается в том, что для ощущения гармонии не нужен большой бюджет, а внимательность к нескольким деталям.

Издание Real Simple рассказало о хитростях, которые можно реализовать за 10 мин или меньше, но которые мгновенно меняют атмосферу дома.

  • Мини-перевоплощение тумбочки у кровати. Прикроватная зона задает настроение вечера и утра. Вместо случайных мелочей оставьте только то, что действительно помогает расслабиться, например, книгу, которую хочется читать, стакан для воды, небольшое растение или камень. Чем проще — тем спокойнее.

  • «Уборка поверхности» в зоне активности. Одна из самых эффективных привычек — очистить одну часто используемую поверхность, например, кухонную столешницу, журнальный столик или консоль. Оставьте только необходимое. Когда исчезает визуальный беспорядок, нервная система буквально расслабляется.

  • Замена постельного белья. Кровать занимает больше всего визуального пространства в спальне. Новый пододеяльник, другая текстура или даже просто плед, небрежно перекинутый через край, могут полностью изменить настроение комнаты, без покупки новой мебели.

  • Редактирование открытых полок. Открытые полки быстро превращаются в коллекцию «всего». Выделите 10 мин, чтобы убрать лишнее, сгруппировать предметы по цветам или материалам и дать объектам «дышать». Если сложно, то полностью очистите полку и заполняйте ее заново, но останавливайтесь, когда пространство имеет легкий вид.

  • Спрячьте провода. Запутанные кабели — один из наименее заметных, но самых раздражающих факторов. Соберите неиспользуемые провода в одном месте, а остальные проведите вдоль стен или ножек мебели с помощью клипс. Пространство мгновенно будет выглядеть опрятнее.

  • Сбалансируйте освещение. Выключите верхний свет и включите лампы, подсветку под шкафами или даже свечи. Добавьте свет в темный угол комнаты, даже одна новая лампа может кардинально изменить атмосферу. Мягкое, слоистое освещение мгновенно снижает «эмоциональную температуру» пространства.

  • Быстрый апгрейд прихожей. Прихожая — первое, что вы видите, когда заходите домой. Уберите накопленные вещи и дайте каждому предмету свое место, например, крючок для сумки, поднос для ключей или полка для обуви. Это создает ощущение спокойного «возвращения домой».

  • Добавьте зелени. Даже одно растение на полке, тумбе или в углу, мгновенно оживляет интерьер. Если мало света, выбирайте неприхотливые варианты. Зелень делает пространство не только красивым, но и целостным.

Спокойный дом — это не про идеальный интерьер с Pinterest. Это про пространство, которое поддерживает, а не перегружает. Маленькие, продуманные изменения могут иметь большое влияние на наше настроение, концентрацию и ощущение комфорта.

Дата публикации
Количество просмотров
107
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie