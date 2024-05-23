Как сделать домашнее нетоксичное средство от комаров: лайфхак от семьи блогеров

Это идеальная вещь на теплую погоду, когда начинают летать комары и разные насекомые, а использовать химические средства не хочется.

Это средство очень просто сделать и оно станет незаменимым для вас во время приготовления пищи на воздухе, кемпинге, на даче или даже станет украшением дома или квартиры. Его легко можно поставить на стол, как центральный элемент декора, чтобы избежать назойливых жуков.

Рецепт этого невероятного средства на своей странице опубликовала семья блогеров emilyxlevi, которые радуют своих читателей интересными, простыми и главное рабочими лайфхаками!

Итак, вам нужно:

Лимон

Лайм

Розмарин

5-10 капель эфирного масла (лаванда, мята, лимон или эвкалипт, выбирайте то, что нравится)

Плавающая свеча (для красоты)

В стеклянную банку добавьте нарезанные лимон и лайм, свежий розмарин, эфирное масло по выбору и просто залейте это все водой из-под крана. Можете сверху добавить плавающую свечу, чтобы создать атмосферу и настроение.

Так просто и быстро ваше средство готово, а главное, оно абсолютно нетоксично и не должно вызывать удушья или аллергической реакции.

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