Как создать домашний интерьер, который успокаивает, вдохновляет и "обнимает" / © Credits

Реклама

Не каждый может позволить себе обновлять интерьер каждый сезон или делать ремонт каждый раз, когда меняются тренды. Да и честно — жизнь редко бывает безупречно упорядоченной. Работа, дети, домашние животные, накопленные мелочи — все это часть реальности.

И хорошая новость заключается в том, что уют не ограничивается внешним видом. Человеческий мозг воспринимает пространство через пять органов чувств и каждый из них можно «настроить» без больших затрат или радикальных изменений, об этом рассказало издание The Washington Post.

Зрение

Глаза — первые оценивают дом, но им не нужна идеальность. Им нужен ритм.

Реклама

Неожиданный акцент. Один яркий элемент в комнате, например, ваза, кресло или подушка, создает ощущение продуманности, даже если остальной интерьер сдержанный.

Меньше визуального шума. Загроможденные полки, кабели, избыток мелких предметов утомляют мозг так же как беспорядок.

Чистые окна способны увеличить количество естественного света почти наполовину, а правильно подобранные лампы делают комнату либо уютной, либо холодной — без всякого ремонта.

Пустота — это тоже дизайн. Свободное пространство вокруг мебели и декора позволяет глазам отдыхать.

Звук

Мы редко задумываемся, насколько шум влияет на настроение, а зря.

Текстиль, ковры, шторы смягчают звуки и уменьшают эхо.

Фоновые шумы — не только «белый». Розовый или коричневый шум многим помогает засыпать, или сосредотачиваться.

Природные звуки, например, пение птиц, шелест листьев за открытым окном, имеют доказанный успокаивающий эффект.

Музыка дома, даже тихая, так же формирует атмосферу, как аромат или освещение.

Запах

Запах — самый быстрый путь к эмоциям и воспоминаниям.

Качественные свечи или диффузоры с натуральными маслами создают многослойный аромат, а не резкий «шлейф».

Цитрусовые, лимон и апельсин, работают как природные очистители и оставляют ощущение свежести.

Живые растения с ароматами, например, лаванда, жасмин или гардения, радуют и зрение, и обоняние.

Кухня без тяжелых запахов начинается с чистой вытяжки и ухоженных поверхностей.

Прикосновение

То, к чему мы прикасаемся ежедневно, формирует глубокое ощущение дома.

Мебель должна быть приятной, а не только красивой. Качество каркаса, наполнителей, тканей важнее тренда.

Текстуры, например, пледы, ковры и постель, создают ощущение защищенности.

Температура. Теплый пол, плотные шторы и отсутствие сквозняков делают пространство телесно комфортным.

Сон — главное прикосновение дня. Отдельные одеяла, правильная постель и даже тип матраса меняют качество жизни.

Вкус

Кухня — это не только о еде, а о заботе.

Реклама

Свежие травы на подоконнике оживляют даже самое простое блюдо.

Вода без привкуса — результат чистой посуды и регулярного ухода за бутылками и фильтрами.

Домашние запахи еды, суп, печенье или запеченная курица, создают ощущение безопасности на уровне инстинктов.

Разрешение на желание. Вкус — это не о вине, а об удовольствии.

Идеальный дом — это не тот, который выглядит безупречно на фото. Это пространство, в котором глаза отдыхают, уши не напрягаются, тело расслабляется, а настроение стабилизируется.

Когда мы начинаем думать о жилье не только как о дизайне, а как об опыте для пяти ощущений, появляется настоящий комфорт — живой, теплый и долговременный. Потому что дом — это не то, что видят другие, это то, как вы в нем себя чувствуете.