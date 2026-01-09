ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Дом
Количество просмотров
108
Время на прочтение
3 мин

Как создать домашний интерьер, который успокаивает, вдохновляет и "обнимает"

Мы привыкли оценивать дом глазами — цвет стен, форма дивана, стиль светильников, но настоящий комфорт начинается там, где пространство не только хорошо выглядит, но и приятно звучит, пахнет, чувствуется на ощупь и даже на вкус. Потому что идеальный дом — это не картинка с Pinterest, а место, в котором хорошо жить телом и душой.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Как создать домашний интерьер, который успокаивает, вдохновляет и "обнимает"

Как создать домашний интерьер, который успокаивает, вдохновляет и "обнимает" / © Credits

Не каждый может позволить себе обновлять интерьер каждый сезон или делать ремонт каждый раз, когда меняются тренды. Да и честно — жизнь редко бывает безупречно упорядоченной. Работа, дети, домашние животные, накопленные мелочи — все это часть реальности.

И хорошая новость заключается в том, что уют не ограничивается внешним видом. Человеческий мозг воспринимает пространство через пять органов чувств и каждый из них можно «настроить» без больших затрат или радикальных изменений, об этом рассказало издание The Washington Post.

Зрение

Глаза — первые оценивают дом, но им не нужна идеальность. Им нужен ритм.

  • Неожиданный акцент. Один яркий элемент в комнате, например, ваза, кресло или подушка, создает ощущение продуманности, даже если остальной интерьер сдержанный.

  • Меньше визуального шума. Загроможденные полки, кабели, избыток мелких предметов утомляют мозг так же как беспорядок.

  • Чистые окна способны увеличить количество естественного света почти наполовину, а правильно подобранные лампы делают комнату либо уютной, либо холодной — без всякого ремонта.

  • Пустота — это тоже дизайн. Свободное пространство вокруг мебели и декора позволяет глазам отдыхать.

Звук

Мы редко задумываемся, насколько шум влияет на настроение, а зря.

  • Текстиль, ковры, шторы смягчают звуки и уменьшают эхо.

  • Фоновые шумы — не только «белый». Розовый или коричневый шум многим помогает засыпать, или сосредотачиваться.

  • Природные звуки, например, пение птиц, шелест листьев за открытым окном, имеют доказанный успокаивающий эффект.

  • Музыка дома, даже тихая, так же формирует атмосферу, как аромат или освещение.

Запах

Запах — самый быстрый путь к эмоциям и воспоминаниям.

  • Качественные свечи или диффузоры с натуральными маслами создают многослойный аромат, а не резкий «шлейф».

  • Цитрусовые, лимон и апельсин, работают как природные очистители и оставляют ощущение свежести.

  • Живые растения с ароматами, например, лаванда, жасмин или гардения, радуют и зрение, и обоняние.

  • Кухня без тяжелых запахов начинается с чистой вытяжки и ухоженных поверхностей.

Прикосновение

То, к чему мы прикасаемся ежедневно, формирует глубокое ощущение дома.

  • Мебель должна быть приятной, а не только красивой. Качество каркаса, наполнителей, тканей важнее тренда.

  • Текстуры, например, пледы, ковры и постель, создают ощущение защищенности.

  • Температура. Теплый пол, плотные шторы и отсутствие сквозняков делают пространство телесно комфортным.

  • Сон — главное прикосновение дня. Отдельные одеяла, правильная постель и даже тип матраса меняют качество жизни.

Вкус

Кухня — это не только о еде, а о заботе.

  • Свежие травы на подоконнике оживляют даже самое простое блюдо.

  • Вода без привкуса — результат чистой посуды и регулярного ухода за бутылками и фильтрами.

  • Домашние запахи еды, суп, печенье или запеченная курица, создают ощущение безопасности на уровне инстинктов.

  • Разрешение на желание. Вкус — это не о вине, а об удовольствии.

Идеальный дом — это не тот, который выглядит безупречно на фото. Это пространство, в котором глаза отдыхают, уши не напрягаются, тело расслабляется, а настроение стабилизируется.

Когда мы начинаем думать о жилье не только как о дизайне, а как об опыте для пяти ощущений, появляется настоящий комфорт — живой, теплый и долговременный. Потому что дом — это не то, что видят другие, это то, как вы в нем себя чувствуете.

Дата публикации
Количество просмотров
108
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie