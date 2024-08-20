Как сделать домашний компост: советы садовода

Горячее компостирование – это отличный метод для быстрого создания богатого питательными веществами компоста и важно придерживаться нескольких ключевых принципов для достижения оптимальных результатов. Садовод Philip Longo поделился с подписчиками собственным опытом по подготовке качественного компоста для растений.

Для горячего компостирования идеальное соотношение углерода к азоту составляет 30:1. Это означает, что на каждые 30 частей углерода должна быть 1 часть азота. Коричневые материалы, такие как сухие листья, солома и картон замедляют процесс разложения, но без них компост может быть недостаточно пористым для надлежащего воздухообмена, обеспечивают углерод, тогда как зеленые материалы, такие как свежие садовые отходы, кухонные остатки и куриный помет, ускоряющие разложение, снабжают азотом, а он способствует быстрому росту микроорганизмов, которые расщепляют органические материалы.

Чтобы ускорить процесс, нарежьте материалы на более мелкие куски, они разлагаются быстрее и равномернее и переворачивайте кучу каждые несколько дней, чтобы она хорошо проветривалась. Это обеспечивает доступ воздуха, что критично для поддержания активности аэробных бактерий, а также предотвращает образование "горячих точек" и помогает поддерживать однородный процесс разложения.

Помните, что влажность – ключевой аспект. Компост должен быть похож на отжатую губку – влажный, но не мокрый, не должно быть капель воды при сжатии. Слишком много воды может вызвать неприятный запах и гниение компоста. Если компост слишком сухой, микроорганизмы не могут работать эффективно и процесс разложения замедляется. Регулярно проверяйте влажность и при необходимости добавляйте воду или сухие материалы, чтобы поддерживать оптимальный уровень.

Если у вас есть доступ к компостному аэратору, он может помочь лучше обеспечить аэрацию кучи. Так же использование закрытых компостеров может помочь поддерживать влажность и температуру.

У настоящего компоста не должно быть неприятного запаха. Если вы чувствуете гнилой запах, это может быть признаком чрезмерной влажности или недостаточной аэрации.

Читайте также: