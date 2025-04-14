- Дата публикации
-
- Категория
- Дом
- Количество просмотров
- 49
- Время на прочтение
- 2 мин
Как сделать домашний шампунь для собак только из трех ингредиентов
Простой рецепт, который поможет поддерживать чистоту любимца без вреда его здоровью.
Пушистые любимцы часто попадают в передряги: прыгают в лужи, бегают по пыли или просто приносят домой «ароматы приключений». В такие моменты важно иметь под рукой надежное моющее средство, но что делать, если специального шампуня нет или вы хотите избежать химии, ответ прост: приготовить домашний шампунь для собак из трех доступных и безопасных ингредиентов. Издание Martha Stewart поделилось проверенным рецептом от блогера Хлои Макинтош, а также дополнило его рекомендациями ветеринаров.
Почему домашний шампунь может быть хорошей альтернативой
Хотя ветеринары обычно советуют пользоваться специально разработанными средствами по уходу за шерстью и кожей собак, иногда домашний шампунь — это настоящее спасение. Особенно в непредсказуемых ситуациях или тогда, когда вы хотите уменьшить влияние химических веществ на кожу своего питомца.
Домашний шампунь по этому рецепту:
Натуральный и нетоксичный
Прост в приготовлении
Подходит для быстрого использования
Не вызывает раздражений, если правильно смыт.
Ингредиенты
Вода (лучше использовать кипяченую или фильтрованную воду) 4 стакана
Пищевая сода (помогает нейтрализовать запахи, мягко очищает и успокаивает кожу) 3 ст. л
Жидкое кастильское мыло (натуральный очиститель на основе растительных масел, без синтетических примесей) ½ стакана
Приготовление
В стеклянную бутылку или пластиковую емкость с дозатором налейте 4 стакана воды.
Добавьте 3 ст. л пищевой соды. Слегка перемешайте.
Влейте ½ стакана кастильского мыла. Закройте крышкой и осторожно встряхните флакон до образования однородной жидкости молочного цвета.
Шампунь готов к использованию.
Как правильно мыть собаку
Чтобы процедура была приятной и безопасной, следуйте следующим советам:
Избегайте попадания шампуня в глаза, уши, нос и рот.
Используйте ватные шарики, чтобы закрыть уши во время мытья. Не забудьте снять их после.
Тщательно смывайте шампунь — кастильское мыло содержит масла и остатки могут сделать жирной шерсть.
Если любимец нервничает, дайте ему лакомство-развлечения, например, коврик для лизания с арахисовой пастой.
Не храните остатки шампуня долго — готовьте свежую порцию перед каждым использованием во избежание размножения бактерий.
Когда следует прекратить использование
Если после нескольких применений вы заметили, что шерсть собаки стала сухой, жесткой или взъерошенной, а кожа — раздраженной или шелушащейся, это может быть признаком нарушения природного pH-баланса. В таком случае следует перейти на ветеринарно одобренный шампунь, разработанный специально для собак.
Домашний шампунь из трех ингредиентов — это не просто удобство, а еще и способ бережно позаботиться о здоровье своего любимца. Природные компоненты, отсутствие токсинов и простота в приготовлении делают это средство отличным помощником для владельцев собак.