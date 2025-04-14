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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Дом
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Как сделать домашний шампунь для собак только из трех ингредиентов

Простой рецепт, который поможет поддерживать чистоту любимца без вреда его здоровью.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Как сделать домашний шампунь для собак только из трех ингредиентов

Как сделать домашний шампунь для собак только из трех ингредиентов / © Associated Press

Пушистые любимцы часто попадают в передряги: прыгают в лужи, бегают по пыли или просто приносят домой «ароматы приключений». В такие моменты важно иметь под рукой надежное моющее средство, но что делать, если специального шампуня нет или вы хотите избежать химии, ответ прост: приготовить домашний шампунь для собак из трех доступных и безопасных ингредиентов. Издание Martha Stewart поделилось проверенным рецептом от блогера Хлои Макинтош, а также дополнило его рекомендациями ветеринаров.

Почему домашний шампунь может быть хорошей альтернативой

Хотя ветеринары обычно советуют пользоваться специально разработанными средствами по уходу за шерстью и кожей собак, иногда домашний шампунь — это настоящее спасение. Особенно в непредсказуемых ситуациях или тогда, когда вы хотите уменьшить влияние химических веществ на кожу своего питомца.

Домашний шампунь по этому рецепту:

  • Натуральный и нетоксичный

  • Прост в приготовлении

  • Подходит для быстрого использования

  • Не вызывает раздражений, если правильно смыт.

Ингредиенты

  • Вода (лучше использовать кипяченую или фильтрованную воду) 4 стакана

  • Пищевая сода (помогает нейтрализовать запахи, мягко очищает и успокаивает кожу) 3 ст. л

  • Жидкое кастильское мыло (натуральный очиститель на основе растительных масел, без синтетических примесей) ½ стакана

Приготовление

  1. В стеклянную бутылку или пластиковую емкость с дозатором налейте 4 стакана воды.

  2. Добавьте 3 ст. л пищевой соды. Слегка перемешайте.

  3. Влейте ½ стакана кастильского мыла. Закройте крышкой и осторожно встряхните флакон до образования однородной жидкости молочного цвета.

Шампунь готов к использованию.

Как правильно мыть собаку

Чтобы процедура была приятной и безопасной, следуйте следующим советам:

  • Избегайте попадания шампуня в глаза, уши, нос и рот.

  • Используйте ватные шарики, чтобы закрыть уши во время мытья. Не забудьте снять их после.

  • Тщательно смывайте шампунь — кастильское мыло содержит масла и остатки могут сделать жирной шерсть.

  • Если любимец нервничает, дайте ему лакомство-развлечения, например, коврик для лизания с арахисовой пастой.

  • Не храните остатки шампуня долго — готовьте свежую порцию перед каждым использованием во избежание размножения бактерий.

Когда следует прекратить использование

Если после нескольких применений вы заметили, что шерсть собаки стала сухой, жесткой или взъерошенной, а кожа — раздраженной или шелушащейся, это может быть признаком нарушения природного pH-баланса. В таком случае следует перейти на ветеринарно одобренный шампунь, разработанный специально для собак.

Домашний шампунь из трех ингредиентов — это не просто удобство, а еще и способ бережно позаботиться о здоровье своего любимца. Природные компоненты, отсутствие токсинов и простота в приготовлении делают это средство отличным помощником для владельцев собак.

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