Как сделать домашний шампунь для собак только из трех ингредиентов / © Associated Press

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Пушистые любимцы часто попадают в передряги: прыгают в лужи, бегают по пыли или просто приносят домой «ароматы приключений». В такие моменты важно иметь под рукой надежное моющее средство, но что делать, если специального шампуня нет или вы хотите избежать химии, ответ прост: приготовить домашний шампунь для собак из трех доступных и безопасных ингредиентов. Издание Martha Stewart поделилось проверенным рецептом от блогера Хлои Макинтош, а также дополнило его рекомендациями ветеринаров.

Почему домашний шампунь может быть хорошей альтернативой

Хотя ветеринары обычно советуют пользоваться специально разработанными средствами по уходу за шерстью и кожей собак, иногда домашний шампунь — это настоящее спасение. Особенно в непредсказуемых ситуациях или тогда, когда вы хотите уменьшить влияние химических веществ на кожу своего питомца.

Домашний шампунь по этому рецепту:

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Натуральный и нетоксичный

Прост в приготовлении

Подходит для быстрого использования

Не вызывает раздражений, если правильно смыт.

Ингредиенты

Вода (лучше использовать кипяченую или фильтрованную воду) 4 стакана

Пищевая сода (помогает нейтрализовать запахи, мягко очищает и успокаивает кожу) 3 ст. л

Жидкое кастильское мыло (натуральный очиститель на основе растительных масел, без синтетических примесей) ½ стакана

Приготовление

В стеклянную бутылку или пластиковую емкость с дозатором налейте 4 стакана воды. Добавьте 3 ст. л пищевой соды. Слегка перемешайте. Влейте ½ стакана кастильского мыла. Закройте крышкой и осторожно встряхните флакон до образования однородной жидкости молочного цвета.

Шампунь готов к использованию.

Как правильно мыть собаку

Чтобы процедура была приятной и безопасной, следуйте следующим советам:

Избегайте попадания шампуня в глаза, уши, нос и рот.

Используйте ватные шарики, чтобы закрыть уши во время мытья. Не забудьте снять их после.

Тщательно смывайте шампунь — кастильское мыло содержит масла и остатки могут сделать жирной шерсть.

Если любимец нервничает, дайте ему лакомство-развлечения, например, коврик для лизания с арахисовой пастой.

Не храните остатки шампуня долго — готовьте свежую порцию перед каждым использованием во избежание размножения бактерий.

Когда следует прекратить использование

Если после нескольких применений вы заметили, что шерсть собаки стала сухой, жесткой или взъерошенной, а кожа — раздраженной или шелушащейся, это может быть признаком нарушения природного pH-баланса. В таком случае следует перейти на ветеринарно одобренный шампунь, разработанный специально для собак.

Домашний шампунь из трех ингредиентов — это не просто удобство, а еще и способ бережно позаботиться о здоровье своего любимца. Природные компоненты, отсутствие токсинов и простота в приготовлении делают это средство отличным помощником для владельцев собак.