Как сделать дорожку в саду: 5 простых идей украсить свой участок

Кроме того что выглядит она очень эстетично, так еще и поможет подобраться к различным растениям в вашем саду.
Садовая дорожка преобразит ваш участок возле дома, а чтобы ее сделать, потребуются самые простые материалы и немного фантазии. Бывают они разными и из разного материала, например, самыми распространенными являются садовые дорожки из натурального камня, кирпича, бетона, гальки и срезов дерева.
Конечно же, есть техники, когда каменные дорожки кладут на раствор, но для этого требуется особый опыт. Мы же в этой подборке предлагаем более простые варианты, которые идеально подходит для самостоятельной укладки.
Дорожка из бетона
Укладывать дорожку из этого материала можно несколькими способами: сделать плиты и класть их отдельными элементами; воспользоваться трафаретом для заливки, который позволит создать различные узоры; с помощью опалубки просто залить дорожку. Но помните, что предварительно нужно еще и сделать несколько подготовительных работ: выровнять землю, уложить геотекстиль и уже потом заливать бетон.
Дорожка из спилов дерева
Простой, красивый и экологичный способ украсить сад. Выкладывая срезы дерева, можно использовать их разного размера, что придаст еще большей необычности. Укладывать срезы можно на траву или гальку.
Дорожка из натурального камня
Укладывать такую дорожку тоже не сложно. Но понадобится несколько шагов подготовительных работ: определить внешний вид дорожки, выровнять землю, уложить геотекстиль, поверх которого уже и будут ложиться ваши камни. Зазоры засыпьте мелким камнем: галькой, мраморной крошкой или кварцитом.
Дорожка из гальки
Делая такую дорожку, нужно обязательно учесть то, что камешки могут рассыпаться за пределы обозначенной области, поэтому сделайте предварительно бордюр. А чтобы камни не проваливались, не забудьте про подстилку из плотной садовой ткани.
Дорожка из кирпича
Для такой дорожки тоже понадобится бордюр, который можно сделать как из подручных материалов, но также и приобрести в специализированных магазинах. Камни лучше выкладывать в узор или в хаотичном порядке, а после немного утрамбовать с помощью резинового молотка (киянки). Пробелы можно засыпать песком или мелким камнем.
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