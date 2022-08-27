Как сделать дорожку в саду: 5 простых идей украсить свой участок

Кроме того что выглядит она очень эстетично, так еще и поможет подобраться к различным растениям в вашем саду.

Садовая дорожка преобразит ваш участок возле дома, а чтобы ее сделать, потребуются самые простые материалы и немного фантазии. Бывают они разными и из разного материала, например, самыми распространенными являются садовые дорожки из натурального камня, кирпича, бетона, гальки и срезов дерева.

Конечно же, есть техники, когда каменные дорожки кладут на раствор, но для этого требуется особый опыт. Мы же в этой подборке предлагаем более простые варианты, которые идеально подходит для самостоятельной укладки.

Дорожка из бетона

Фото: Credits

Укладывать дорожку из этого материала можно несколькими способами: сделать плиты и класть их отдельными элементами; воспользоваться трафаретом для заливки, который позволит создать различные узоры; с помощью опалубки просто залить дорожку. Но помните, что предварительно нужно еще и сделать несколько подготовительных работ: выровнять землю, уложить геотекстиль и уже потом заливать бетон.

Дорожка из спилов дерева

Фото: Credits

Простой, красивый и экологичный способ украсить сад. Выкладывая срезы дерева, можно использовать их разного размера, что придаст еще большей необычности. Укладывать срезы можно на траву или гальку.

Дорожка из натурального камня

Фото: Credits

Укладывать такую дорожку тоже не сложно. Но понадобится несколько шагов подготовительных работ: определить внешний вид дорожки, выровнять землю, уложить геотекстиль, поверх которого уже и будут ложиться ваши камни. Зазоры засыпьте мелким камнем: галькой, мраморной крошкой или кварцитом.

Дорожка из гальки

Фото: Credits

Делая такую дорожку, нужно обязательно учесть то, что камешки могут рассыпаться за пределы обозначенной области, поэтому сделайте предварительно бордюр. А чтобы камни не проваливались, не забудьте про подстилку из плотной садовой ткани.

Дорожка из кирпича

Фото: Credits

Для такой дорожки тоже понадобится бордюр, который можно сделать как из подручных материалов, но также и приобрести в специализированных магазинах. Камни лучше выкладывать в узор или в хаотичном порядке, а после немного утрамбовать с помощью резинового молотка (киянки). Пробелы можно засыпать песком или мелким камнем.

Читайте также: Как организовать огород на небольшом участке: идеи оформления грядки