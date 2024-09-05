Как сделать экологическое удобрение для растений из кухонных отходов

Этот лайфхак поможет вам сэкономить немало средств, которые вы потратили бы на специальные удобрения для растений.
На странице Home Gardening рассказали о двух способах изготовления экологического удобрения из кухонных отходов для ваших растений.
Жидкое удобрение:
- Возьмите органические кухонные отходы и поместите их в большую емкость или бочку;
- Засыпьте отходы слоем компоста и налейте достаточное количество воды, чтобы покрыть их. Накройте емкость пленкой и закройте крышкой;
- Дайте смеси ферментироваться около трех дней;
- Когда вам нужно будет использовать его, разведите один литр полученного жидкого удобрения на ведро воды. Поливайте этим раствором ваши овощи. Обычно уже через короткое время вы заметите, что ваши растения стали более сильными и здоровыми.
Компостирование в яме:
- Выкопайте яму в саду или огороде и заполните органическими отходами из кухни, листьями и стеблями овощных растений. Измельчите листья для лучшего разложения;
- Оставьте органические отходы в яме и накройте их слоем компоста, затем засыпьте землей;
- Дайте компосту ферментироваться в течение семи дней. В это время растения, растущие рядом, начнут постепенно впитывать полезные элементы из компоста;
- Такой метод компостирования не способствует появлению сорняков, насекомых или их яиц и компостные бактерии не нуждаются в специальной активации, поэтому он эффективно отдает растениям питательные вещества.
Эти методы помогут уменьшить отходы и повысить плодородие вашей почвы.
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