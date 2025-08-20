ТСН в социальных сетях

Как сделать экологическую компостную башню для садовых грядок, горшков и контейнеров

Все больше людей мечтают о «зеленом» доме и хотят уменьшить количество отходов, без ущерба для природы. Один из простых способов — превращать пищевые остатки в питательный компост.

Компостная башня

Компостная башня / © Credits

Но если вы живете в квартире с балконом или имеете маленький сад, выход тоже есть и это компостная башня. Она занимает минимум места, не требует сложного ухода и дарит растениям естественную подпитку без использования химии, об этом рассказал садовод Patrick Vernuccio.

Компостная башня — это вертикальная конструкция, обычно из трубы или ведра с отверстиями, которую устанавливают сразу в грядку, горшок или контейнер с растениями. Внутрь башни вы составляете органические отходы, например, овощные корки, кофейную гущу, чайные пакетики, яичную скорлупу. Внутри происходит естественный процесс компостирования с помощью микроорганизмов и дождевых червей.

Через маленькие отверстия питательные вещества постепенно распределяются в почве и подпитывают растения рядом.

Преимущества компостной башни

  • Меньше мусора. Пищевые отходы идут не в ведро, а на пользу вашим цветам или овощам.

  • Естественная подкормка. Компост содержит азот, фосфор и калий, все, что нужно растениям.

  • Экологичность. Никакой химии, только натуральные процессы.

  • Подходит даже для балкона, достаточно большого горшка или контейнера.

  • Циркулярность. Ваши отходы становятся ресурсом, вместо мусора.

Как сделать компостную башню своими руками

Вам понадобится:

  • пластиковая или металлическая труба (30-60 см длиной, диаметр 10-15 см);

  • дрель или нож, чтобы сделать отверстия;

  • крышка, чтобы закрывать верх башни от дождя и запаха;

  • небольшой контейнер или грядка с растениями.

Что делать:

  1. Сделайте отверстия в трубе по всей длине, примерно 1 см диаметром, через каждые 5-7 см. Это нужно, чтобы питательные вещества «растекались» в почву.

  2. Вкопайте трубу в землю или установите в контейнер так, чтобы большая часть была в почве, а верхняя выступала наружу на 5-10 см.

  3. Добавьте отходы, например, кожуру овощей и фруктов, кофейную гущу, чайные пакетики, скорлупу. Избегайте большого количества цитрусовых, хлеба и мяса, ведь они усложняют процесс.

  4. Добавьте немного почвы или старого компоста, это ускорит разложение.

  5. Закройте верх крышкой, чтобы избежать неприятного запаха и насекомых.

  6. Дождитесь работы природы, через несколько недель вы заметите, что почва вокруг башни становится богаче и растения имеют более сильный вид.

Какие растения любят компостную башню

  • Помидоры и огурцы

  • Клубника

  • Розы

  • Пряные травы (базилик, петрушка, мята)

  • Комнатные растения в больших горшках

Советы

  • Черви — ваши помощники, если в почве их мало, можно добавить несколько в башню.

  • Если отходов много, чередуйте их с сухими листьями, опилками или картоном, это сбалансирует компост.

  • Не забывайте увлажнять вежу вместе с поливом растений.

Компостная башня — это не только простой способ утилизировать пищевые отходы, но и маленький шаг к более экологичной жизни. Она подходит и для владельцев больших садов, и для жителей квартир с балконом. Растения получают натуральную подпитку, вы — меньше мусора, а планета — больше заботы.

