Как сделать экологическую компостную башню для садовых грядок, горшков и контейнеров

Компостная башня / © Credits

Реклама

Но если вы живете в квартире с балконом или имеете маленький сад, выход тоже есть и это компостная башня. Она занимает минимум места, не требует сложного ухода и дарит растениям естественную подпитку без использования химии, об этом рассказал садовод Patrick Vernuccio.

Компостная башня — это вертикальная конструкция, обычно из трубы или ведра с отверстиями, которую устанавливают сразу в грядку, горшок или контейнер с растениями. Внутрь башни вы составляете органические отходы, например, овощные корки, кофейную гущу, чайные пакетики, яичную скорлупу. Внутри происходит естественный процесс компостирования с помощью микроорганизмов и дождевых червей.

Через маленькие отверстия питательные вещества постепенно распределяются в почве и подпитывают растения рядом.

Реклама

Преимущества компостной башни

Меньше мусора. Пищевые отходы идут не в ведро, а на пользу вашим цветам или овощам.

Естественная подкормка. Компост содержит азот, фосфор и калий, все, что нужно растениям.

Экологичность. Никакой химии, только натуральные процессы.

Подходит даже для балкона, достаточно большого горшка или контейнера.

Циркулярность. Ваши отходы становятся ресурсом, вместо мусора.

Как сделать компостную башню своими руками

Вам понадобится:

пластиковая или металлическая труба (30-60 см длиной, диаметр 10-15 см);

дрель или нож, чтобы сделать отверстия;

крышка, чтобы закрывать верх башни от дождя и запаха;

небольшой контейнер или грядка с растениями.

Что делать:

Сделайте отверстия в трубе по всей длине, примерно 1 см диаметром, через каждые 5-7 см. Это нужно, чтобы питательные вещества «растекались» в почву. Вкопайте трубу в землю или установите в контейнер так, чтобы большая часть была в почве, а верхняя выступала наружу на 5-10 см. Добавьте отходы, например, кожуру овощей и фруктов, кофейную гущу, чайные пакетики, скорлупу. Избегайте большого количества цитрусовых, хлеба и мяса, ведь они усложняют процесс. Добавьте немного почвы или старого компоста, это ускорит разложение. Закройте верх крышкой, чтобы избежать неприятного запаха и насекомых. Дождитесь работы природы, через несколько недель вы заметите, что почва вокруг башни становится богаче и растения имеют более сильный вид.

Какие растения любят компостную башню

Помидоры и огурцы

Клубника

Розы

Пряные травы (базилик, петрушка, мята)

Комнатные растения в больших горшках

Советы

Черви — ваши помощники, если в почве их мало, можно добавить несколько в башню.

Если отходов много, чередуйте их с сухими листьями, опилками или картоном, это сбалансирует компост.

Не забывайте увлажнять вежу вместе с поливом растений.

Компостная башня — это не только простой способ утилизировать пищевые отходы, но и маленький шаг к более экологичной жизни. Она подходит и для владельцев больших садов, и для жителей квартир с балконом. Растения получают натуральную подпитку, вы — меньше мусора, а планета — больше заботы.