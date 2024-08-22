Как сделать экологичные горшки из картона для вашего сада

Если у вас дома собралось большое количество картона, не торопитесь его нести на помойку. Из него легко сделать экологичные горшки для рассады.

Садовод Simon Akeroyd показал своим подписчикам как из обычного картона сделать экологические горшки, в которых растение можно сразу сажать в грунт. Это просто, удобно и экономно.

Как сделать горшок:

Картон нарежьте на большие полоски;

Замочите их где-то на 15 минут в воде;

Оберните мокрой полоской банки, стаканы или жестянки. Это будет размер вашего будущего экологичного горшка. Снизу подверните картон так, чтобы получилось дно;

Достаньте банку пока картон еще влажный, но делайте это осторожно, чтобы не повредить форму;

Дайте вашим бумажным горшкам полностью просохнуть.

Далее, вы можете наполнить их землей и посадить рассаду, посеяв семена. Когда придет время пересаживать растения в грунт на улице или в теплицу, сажайте сразу с горшком.

Такой метод посадки убережет растение от возможных нарушений корневой системы во время пересадки. Корни смогут прорасти сквозь картон, а сам он разложится в почве, не вредя растениям.

Использование таких горшков не только поможет вам снизить отходы, но и станет отличным способом сохранить природные ресурсы и сделать садоводство более экологичным.

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