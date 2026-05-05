Салон авто / © Associated Press

Реклама

Издание Good Housekeeping рассказало, что генеральная очистка салона не обязательно должна превращаться в многочасовую изнурительную процедуру. Достаточно правильной системы, базовых средств и немного внимания к деталям, чтобы даже старый салон выглядел свежим, как после профессиональной очистки авто.

Салон автомобиля — это пространство, которое может ежедневно переживать маленькие катастрофы: крошки после перекуса, пыль на панели, следы от рук на руле, пятна на сиденьях и загрязненные подстаканники, о которых обычно вспоминают последними.

Регулярная глубокая уборка не только делает авто более приятным, но и помогает уменьшить количество бактерий, неприятных запахов и продлить жизнь материалов интерьера.

Реклама

Что понадобится

Для базовой уборки часто хватает вещей, которые уже есть дома:

мусорный пакет

микрофибра

универсальный очиститель

ручной пылесос

средство для стекла

жидкое мыло для посуды

влажные салфетки

небольшие щетки

средство для обивки

Для более «профессионального» результата:

сжатый воздух (для труднодоступных мест)

очиститель для кожи

защитные средства для кожи и ткани

автоуниверсальные очистительные средства

Будьте внимательны, что агрессивная химия может повредить деликатные поверхности, в частности кожу или экраны, поэтому осторожность здесь не менее важна, чем чистота.

Пошаговая уборка

Расчистка пространства

Начните с простого, а именно, соберите весь мусор, например, обертки, стаканчики и чеки. Желательно иметь в машине небольшой многоразовый пакет для вещей, которые нужно вернуть домой или разложить на места. Это мгновенно «разгружает» пространство.

Реклама

Сиденья и коврики

Далее дело за сиденьями, сначала тщательно пропилотяжте их, с помощью насадки для щелей. Затем:

тканевые сиденья очищаются специальными средствами для обивки или портативными моющими устройствами

кожаные — мягким мылом или специальным очистителем для кожи с последующей защитой

виниловые — универсальным очистителем и микрофиброй

Коврики стоит вытряхнуть. Если есть пятна, используйте моющий пылесос или для резиновых ковриков промыть водой с мылом и щеткой.

Стекло

Окна и лобовое стекло очищаются средством для стекла с мелким распылением, чтобы избежать разводов. После этого, используйте только сухую микрофибру, которая оставляет поверхность идеально прозрачной.

Панель приборов и центральная консоль

Это зона, где пыль видна сразу, здесь работает комбинация из микрофибры, пылесоса, сжатого воздуха для щелей и универсального очистителя. Завершающий штрих — дезинфекционные салфетки для зон частого контакта и, по желанию, ароматизатор.

Реклама

Подстаканник

Эти места часто становятся липкими ловушками для бактерий. Если детали снимаются, их можно замочить в теплой воде с мылом. Если нет, то очищаются щеткой и губкой.

Руль и дверные ручки

Это «горячие точки» контакта. Их обрабатывают дезинфицирующим средством, дают ему подействовать и вытирают насухо. Для кожаного руля лучше использовать специальные салфетки.

Пол и ковер

Пылесос — последний шаг, чтобы собрать все, что упало во время уборки. Используйте насадки для щелей и труднодоступных зон: рейки сидений, углы и дверные карманы.

Эксперты советуют проводить генеральную уборку примерно раз в месяц. Если регулярно поддерживать чистоту, процесс становится значительно проще и быстрее.

Реклама

Уборка салона авто — это не просто идеальная чистота, а также комфорт и контроль над пространством, в котором мы проводим значительную часть жизни. Кроме того, чистый салон всегда ощущается как новое начало, даже если это просто поездка по делам по городу.

Новости партнеров