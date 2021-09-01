Как сделать гербарий в школу: пять необычных идей из Instagram

Как сделать гербарий в школу: пять необычных идей из Instagram

Каждый год с наступлением осени и началом школьных занятий жизнь родителей младших школьников приобретает характер увлекательного приключения.

Кто из родителей не собирал в темном осеннем парке опавшие листья, не сушил их утюгом и не клеил вместе с ребенком в альбом для рисования. Как правило, о том, что завтра обязательно нужно принести гербарий, дети вспоминают примерно за час до предполагаемого отхода ко сну, а то и за 15 минут до выхода из дома.

Стрессоустойчивость родителей младших школьников всегда несколько снижена, а в наше непростое время, так и подавно, поэтому предлагаем вам начать готовиться уже сейчас, ведь, как бы не менялись программы обучения наших детей, а без сдачи гербария, еще ни один ученик школу не закончил.

Попробуйте подойти к процессу творчески, ведь проигнорировать задание все равно не получится. К тому же, учителям тоже будет приятно увидеть что-то кроме пожелтевших листьев клена или каштана на белой бумаге в пятнах клея.

Листья и цветы для классического гербария можно засушить несколькими способами:

холодным, когда листья и цветы укладывают между двумя страницами книги или салфетками, которые помещают под пресс примерно на неделю;

горячим, когда листья и цветы помещают между двумя листами бумаги и проглаживают утюгом без пара. Также можно просушить все с помощью фена;

естественным путем можно просушить растения подвесив их за черенки или просто аккуратно разложив гигроскопичной на бумаге, весь процесс займет две-три недели.

Если вы решили составить гербарий из очень тонких растений, которые трудно будет приклеить, попробуйте такой изящный и простой способ крепления, как тонкая полоска скотча или бумажка с названием растения.

Еще одна интересная идея для гербария - составить из цветов и листьев композицию и поместить ее в раму. В этом случае листья не нужно клеить слишком тщательно, достаточно немного зафиксировать твердым клеем и поместить под стекло, надежно придавив бумагу с растениями плотным листом картона с тыльной стороны.

Также отличной идеей будет композиция из колосков или соцветий лаванды в виде сердца на тонированной бумаге.

Или, например, цветы и травы можно заламинировать и сделать красивые закладки для книг.

Но самый интересный гербарий, на наш взгляд, получится, если законсервировать цветы и листья в глицерине.

Для этого нужно развести глицерин теплой водой в соотношении 1:2 и залить свежие цветы, предварительно помещенные в красивые сосуды.

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