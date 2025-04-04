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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Дом
Количество просмотров
163
Время на прочтение
2 мин

Как сделать грядки для огорода, которые не нужно копать

Садоводство давно стало больше, чем просто способом выращивать овощи – это о заботе, балансе и общении с природой. И хотя мы привыкли ассоциировать подготовку огорода к посадке с тяжелым перекапыванием, современные экологические подходы доказывают: копать необязательно, чтобы получить хороший урожай.

Автор публикации
Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Как сделать грядки для огорода, которые не нужно копать

Как сделать грядки для огорода, которые не нужно копать / © Associated Press

Метод «без копания» (No-dig) становится все более популярным среди садоводов по всему миру. Он базируется на идее сохранения природной структуры почвы, повышения ее плодородия без переворачивания пластов и уменьшения количества сорняков. На странице nettlesandpetals рассказали, как легко обустроить такие грядки в собственном дворе даже если до этого вы никогда не держали в руках сапу.

Почему стоит попробовать метод «без копания»

  • Уменьшение сорняков — мульча угнетает нежелательную растительность.

  • Лучшее сохранение влаги — мульчирование сохраняет влагу в почве и уменьшает частоту поливов.

  • Улучшение структуры почвы — не нарушает почву, вы сохраняете микрофлору и полезных червей.

  • Меньшая физическая нагрузка — идеально для тех, кто не хочет или не может работать с лопатой.

  • Больше урожая — здоровая почва — здоровые растения.

Что нужно

  • Грабли или мотыга

  • Ножницы или секатор

  • Деревянные колья и веревки (для разметки)

  • Картон без цветной печати (под основание)

  • Органический компост

  • Древесная щепа или солома

  • Вода

Как обустроить грядку без копания

  1. Соберите весь мусор, крупные сорняки, камни или остатки старых растений. Не обязательно вырывать все с корнями — картон подавит большинство растений.

  2. Картон — это первый защитный слой, который не пропускает свет, тормозит рост сорняков и одновременно перегнивает, обогащая землю. Снимите скобы, ленты и краску, если есть. Обильно смочите водой для ускорения разложения.

  3. Насыпьте сверху слой компоста толщиной 10-15 см. Это среда, в которой будут расти ваши растения. Используйте проверенный компост или навоз, смешанный с землей. Со временем, на следующие годы, достаточно будет прибавлять только 2-3 см поверхностного слоя.

  4. Используйте деревянные колья и веревки, чтобы четко отделить грядки от дорожек. Это поможет поддерживать порядок в вашем городе.

  5. Слегка уплотните слой компоста граблями или ногами, чтобы создать ровную поверхность для посадки.

  6. Засыпьте междурядья древесной щепой или соломой. Она удерживает влагу, подавляет появление сорняков и обеспечивает аккуратный вид.

Когда сажать

Можно сажать сразу после создания грядки, даже в тот же день. Просто раздвиньте немного компост, посейте или посадите рассаду и приверните назад.

Уход за грядками

  • Весной и осенью добавьте новый тонкий слой компоста.

  • Регулярно мульчируйте открытые места, чтобы не прорастали сорняки.

  • Поливайте только при необходимости — почва лучше удерживает влагу.

  • Не ходите по грядкам — лучше организовать дорожки, чтобы не уплотнять почву.

Метод «без копания» — это не просто мода, а целая философия. Он идеально подходит для занятых садоводов, которые хотят иметь ухоженный огород, но без изнурительного труда.

Дата публикации
Количество просмотров
163
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