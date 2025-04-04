Как сделать грядки для огорода, которые не нужно копать / © Associated Press

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Метод «без копания» (No-dig) становится все более популярным среди садоводов по всему миру. Он базируется на идее сохранения природной структуры почвы, повышения ее плодородия без переворачивания пластов и уменьшения количества сорняков. На странице nettlesandpetals рассказали, как легко обустроить такие грядки в собственном дворе даже если до этого вы никогда не держали в руках сапу.

Почему стоит попробовать метод «без копания»

Уменьшение сорняков — мульча угнетает нежелательную растительность.

Лучшее сохранение влаги — мульчирование сохраняет влагу в почве и уменьшает частоту поливов.

Улучшение структуры почвы — не нарушает почву, вы сохраняете микрофлору и полезных червей.

Меньшая физическая нагрузка — идеально для тех, кто не хочет или не может работать с лопатой.

Больше урожая — здоровая почва — здоровые растения.

Что нужно

Грабли или мотыга

Ножницы или секатор

Деревянные колья и веревки (для разметки)

Картон без цветной печати (под основание)

Органический компост

Древесная щепа или солома

Вода

Как обустроить грядку без копания

Соберите весь мусор, крупные сорняки, камни или остатки старых растений. Не обязательно вырывать все с корнями — картон подавит большинство растений. Картон — это первый защитный слой, который не пропускает свет, тормозит рост сорняков и одновременно перегнивает, обогащая землю. Снимите скобы, ленты и краску, если есть. Обильно смочите водой для ускорения разложения. Насыпьте сверху слой компоста толщиной 10-15 см. Это среда, в которой будут расти ваши растения. Используйте проверенный компост или навоз, смешанный с землей. Со временем, на следующие годы, достаточно будет прибавлять только 2-3 см поверхностного слоя. Используйте деревянные колья и веревки, чтобы четко отделить грядки от дорожек. Это поможет поддерживать порядок в вашем городе. Слегка уплотните слой компоста граблями или ногами, чтобы создать ровную поверхность для посадки. Засыпьте междурядья древесной щепой или соломой. Она удерживает влагу, подавляет появление сорняков и обеспечивает аккуратный вид.

Когда сажать

Можно сажать сразу после создания грядки, даже в тот же день. Просто раздвиньте немного компост, посейте или посадите рассаду и приверните назад.

Уход за грядками

Весной и осенью добавьте новый тонкий слой компоста.

Регулярно мульчируйте открытые места, чтобы не прорастали сорняки.

Поливайте только при необходимости — почва лучше удерживает влагу.

Не ходите по грядкам — лучше организовать дорожки, чтобы не уплотнять почву.

Метод «без копания» — это не просто мода, а целая философия. Он идеально подходит для занятых садоводов, которые хотят иметь ухоженный огород, но без изнурительного труда.

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