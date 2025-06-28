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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Дом
Количество просмотров
288
Время на прочтение
2 мин

Как сделать идеальную цветочную корзину: советы садовницы для интересного подарка

Если вы в поиске уникального, живого подарка для мамы, подруги или просто для себя, вместо классического букета, который завянет уже через несколько дней, попробуйте сделать цветочную корзину, которая будет радовать глаз все лето. А если она еще и со съедобными цветами — это настоящий бонус для эстетов и кулинаров.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Как сделать идеальную цветочную корзину

Как сделать идеальную цветочную корзину / © Credits

Садовница Erin Berkyto поделилась замечательной идеей, как превратить обычную корзину из секонд-хенда или чердака в изящную живую композицию, которая украсит террасу, балкон или праздничный стол.

Вам понадобится

  • Плетеная корзина — желательно из натурального материала

  • Плотный полиэтиленовый пакет или мусорный мешок

  • Цветочный грунт для цветов

  • Цветы

  • Ножницы, перчатки, лопатка для садоводства

Цветы, которые идеально подойдут

В этой корзине красота гармонично сочетается со вкусом:

  • Цинния (декоративная) — добавляет яркого цвета

  • Ноготки (съедобные, немного горьковатые) — природный репеллент, цвет

  • Бегония (съедобная) — декоративная форма листьев

  • Фиалка (полностью съедобная) — очень нежная, популярна в десертах

  • Миниатюрная роза (лепестки съедобные) — аромат и изысканность

  • Георгины (съедобные лепестки напоминают редьку) — оригинальная текстура

Совет: выбирайте цветы без обработки химикатами, только из органического питомника. Если выращиваете из семян — убедитесь, что сорт именно съедобный.

Как сделать цветочную корзину

  • Шаг 1. Подготовка корзины. Выложите внутреннюю часть корзины плотным полиэтиленовым пакетом, сделайте дренажные отверстия внизу. Это защитит материал от излишней влаги.

  • Шаг 2. Заполнение грунтом. Добавьте грунт для балконных или цветущих растений. Можно смешать с компостом для лучшего цветения.

  • Шаг 3. Высадка цветов. Расположите растения плотно, комбинируйте цвета и высоту: в центре — мини-роза или георгины, по краям — фиалки, ноготки, бегонии, декоративное дополнение — листья базилика или рукколы.

  • Шаг 4. Полив. Полейте после посадки и поставьте корзину в светлое, но не жаркое место.

Уход

  • Поливайте регулярно, особенно летом — но не заливайте.

  • Удаляйте увядшие лепестки, чтобы стимулировать новое цветение.

  • Раз в две недели подкармливайте органическим удобрением.

  • При необходимости перемещайте корзину в притененное место во время жары.

Цветочная корзина со съедобными растениями — это не просто подарок, а эмоция, красота и польза в одном. Она символизирует заботу, внимание к деталям и любовь к природе. Такой подарок обязательно запомнится.

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