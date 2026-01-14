Как сделать интерьер дома элегантным и стильным без лишних усилий / © Associated Press

Тренд на простоту в дизайне интерьера — это не только дорогая мебель и модные бренды. Часто именно маленькие, но продуманные детали делают комнату живой, интересной и персонализированной, об этом рассказало издание Real Simple. Такие элементы действительно работают, они показывают, что ваше пространство продуманное, удобное и одновременно стильное.

Стопки настоящих книг. Не только декоративные книги, а те, которые вы читаете. Размещайте их в «живых» стопках, без идеальной цветовой гармонии или выравнивания по высоте. Это показывает, что кто-то читает, путешествует и углубляется в собственные интересы.

Кисти на ручках дверей . Маленький, но эффектный акцент. Кисти делают комнату мягче и уютнее. Как в парижском отеле, только у вас дома.

Антикварная керамика. Небольшие предметы искусства или старинные керамические фигурки оживляют полки и добавляют ощущение продуманного пространства. Они хорошо сочетаются с современными аксессуарами, такими как книги, картины или декор.

Необычные обои . Сюрприз в шкафу или на внутренней дверце — это маленький «роскошный штрих», который заставляет улыбнуться каждый раз, когда вы его замечаете.

Вечернее освещение. Яркий свет лампы «сверху» уже не в моде. Мягкий свет перед заходом солнца создает уютную и кинематографическую атмосферу.

Элегантные фотографии семьи. Фото в серебряных или классических рамках добавляют комнате тепла, личности и ощущение традиционности. Такие элементы можно передавать из поколения в поколение.

Уникальное или персонализированное искусство. Это могут быть как картины, так и фреймы с заметками, меню или другими памятными вещами. Иногда именно такие «незаметные» предметы делают интерьер душевным и создают историю вашего дома.

Аксессуары. Персонализированные вещи, например, полотенца, серебряные подносы или стаканы с гравировкой, добавляют ощущение индивидуальности и даже превращаются в семейные реликвии.

Стильный дом — это не всегда о дорогой мебели или масштабном ремонте. Часто настоящая простота скрывается в деталях. Именно они делают пространство живым, уютным и невероятно элегантным, показывают ваш вкус и внимание к мелочам. Добавьте несколько таких штрихов в свой интерьер и ваш дом мгновенно заиграет новыми красками.