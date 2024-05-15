Как сделать интересный графический дизайн стен: лайфхаком поделился тату-мастер

Как быстро, интересно и экономно украсить скучную однотонную стену дома. С этим дизайном вы справитесь за один день.
Когда хочется быстро и с минимальными затратами обновить ремонт, на помощь придет краска, малярный скотч и фантазия.
На своей странице в Instagram, Liam Couper поделился интересным дизайнерским лайфхаком, который по силам сделать даже ребенку. Кстати, детей тоже можно приобщить к делу.
Вам понадобится:
- малярный скотч (изоляционная лента)
- краска
Начинаем работу:
- Подготовьте стену
- Нанесите желаемый узор специальным карандашом
- Наклейте на разметку малярный скотч (предварительно проверьте, чтобы он не повредил стену)
- Покрасьте стену желаемой краской
- Дождитесь высыхания и снимите ленту
Ваш графический дизайн готов!
Если вам не хватает фантазии, можете посмотреть другие графические дизайны в интернете, можно воспроизвести Мандалу. Раскрасить ее разными цветами под ваш дизайн. С помощью малярного скотча вы можете создать любой рисунок, разной сложности.
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