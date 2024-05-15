Как сделать интересный графический дизайн стен: лайфхаком поделился тату-мастер

Как быстро, интересно и экономно украсить скучную однотонную стену дома. С этим дизайном вы справитесь за один день.

Когда хочется быстро и с минимальными затратами обновить ремонт, на помощь придет краска, малярный скотч и фантазия.

На своей странице в Instagram, Liam Couper поделился интересным дизайнерским лайфхаком, который по силам сделать даже ребенку. Кстати, детей тоже можно приобщить к делу.

Вам понадобится:

малярный скотч (изоляционная лента)

краска

Начинаем работу:

Подготовьте стену

Нанесите желаемый узор специальным карандашом

Наклейте на разметку малярный скотч (предварительно проверьте, чтобы он не повредил стену)

Покрасьте стену желаемой краской

Дождитесь высыхания и снимите ленту

Ваш графический дизайн готов!

Если вам не хватает фантазии, можете посмотреть другие графические дизайны в интернете, можно воспроизвести Мандалу. Раскрасить ее разными цветами под ваш дизайн. С помощью малярного скотча вы можете создать любой рисунок, разной сложности.

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