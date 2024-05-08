Как сделать капельный полив для домашних цветов: очень простое решение

Наверняка у вас в жизни была ситуация, когда желая сделать, как лучше, получалось точно наоборот, и вместо того, что бы недолить воды в цветы, вы переливали, и со временем цветы чахли. Сегодня предлагаем вам решение этой проблемы с капельным поливом.

Используя этот метод, вам не придется каждый день или каждое неделю поливать свои цветы. Думать над тем, достаточно им воды или нет. Кроме того, если вам нужно отлучиться из дома на несколько дней, можно даже не думать о том, что они без вас засохнут.

Теперь не придется бегать с горшками цветов в ванную, или придумывать им поддоны с водой, чтобы сами взяли столько, сколько нужно. Не придется тратить немалые суммы на автоматические поливалки. Все гораздо проще, более действенно и экономно.

Своими руками сделаем мини бак капельного полива растений, как показано на видео от Gardening Class.

Что нам понадобится:

Бутылка с крышечкой (размер будет зависеть от вашего горшка и растения);

Две деревянные палочки (можете использовать также пластиковые опоры или просто веточки);

Ватную палочку;

Нож или ножницы;

Скотч.

Беремся за работу:

Возьмите пластиковую бутылку с крышкой и прорежьте в крышке небольшую дырочку;

Вставьте в отверстие ватную палочку;

Закрепите две деревянные палочки с двух сторон так, чтобы они были выше вашей бутылки, и обмотайте конструкцию скотчем;

Переверните бутылку и вставьте кончиками палочек в землю.

Вот так быстро, легко и просто вы можете облегчить себе жизнь, особенно если у вас много цветов и за каждым вазоном нужно отдельно присматривать. Такой вид полива подойдет почти всем комнатным растениям, поэтому не боясь используйте этот лайфхак.

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