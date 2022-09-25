Оранжерея в квартире: как сделать комнатный сад своими руками

Для некоторых садоводов вегетационный период может казаться удручающе коротким. Осенью, зимой и ранней весной им может не хватать возможности любоваться на зелень и цветы и недоставать привычных работ по уходу за ними.

Но вам совершенно не обязательно грустить шесть месяцев в году. Обладая небольшими знаниями о том, как создать сад в помещении, вы сможете самостоятельно сделать свою собственную садовую комнату, наполненную зеленью и цветами, которая может прогнать хандру в холодное время года.

Воспользуйтесь советами садовых экспертов из Gardening Know How, которые помогут вам сделать оранжерею в квартире.

Идеи для садовой комнаты могут быть разнообразны, поэтому вам лучше сесть и подумать о том, чего хотите вы: это может быть тропический рай, экзотический японский сад или сад в английском стиле.

Выберите место

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Выделение площади под садовую комнату — задача не из легких. Нужно учесть естественную температуру помещения, доступное освещение и размеры. Важно понимать, что вы всегда можете добавить света и тепла. Если у вас есть комната, в которой зимой обычно прохладно, но при этом она ориентирована окнами на юг и хорошо освещается, вы можете задуматься о том, как ее сделать более теплой. Если у вас жаркая комната без света, это тоже можно исправить.

Оборудуйте комнату

Базовый комнатный сад, требует учесть четыре вещи:

Пол. Избегайте деревянного паркета или ковровых покрытий, так как они могут быть повреждены при поливе растений. Лучшими идеями для садовой комнаты были бы плитка или линолеум.

Избегайте деревянного паркета или ковровых покрытий, так как они могут быть повреждены при поливе растений. Лучшими идеями для садовой комнаты были бы плитка или линолеум. Свет. Даже если в вашей комнате много света, скорее всего, зимой он будет слишком слабым для поддержания растений. Добавьте много фитоламп или ламп широкого спектра на разной высоте.

Даже если в вашей комнате много света, скорее всего, зимой он будет слишком слабым для поддержания растений. Добавьте много фитоламп или ламп широкого спектра на разной высоте. Воздушный поток. Растениям нужна хорошая вентиляция и приток воздуха, чтобы чувствовать себя комфортно. Если в выбранной вами комнате плохой приток воздуха, добавьте потолочный или напольный вентилятор, чтобы обеспечить движение воздуха.

Растениям нужна хорошая вентиляция и приток воздуха, чтобы чувствовать себя комфортно. Если в выбранной вами комнате плохой приток воздуха, добавьте потолочный или напольный вентилятор, чтобы обеспечить движение воздуха. Влажность. Для большинства растений вам нужно добавить влажности. Увлажнитель с таймером может добавить немного дополнительной влажности в комнату.

Выберите растения

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Идеи для садовой комнаты должны учитывать внешний вид, к которому вы стремитесь, а также условия в вашей садовой комнате. Растения для слабого освещения, такие как филодендрон и некоторые пальмы, могут добавить тропическую атмосферу в вашу комнату. Можно выбрать даже более требовательные к свету растения, такие как цитрусовые деревья и гардении, если вы позаботитесь о том, чтобы обеспечить их достаточным количеством света с помощью фитоламп или ламп широкого спектра. Вам также может понадобиться добавить небольшой обогреватель в комнату, чтобы удовлетворить температурные потребности выбранных вами растений.

Помните о безопасности

Важно понимать, что в этой комнате будет вода. Помните о безопасности при установке источников света, влажности и тепла.

Полив растений

Поливайте по мере необходимости. Комнатные растения не так быстро поглащают воду, как уличное растение. Рекомендуется поливать растения раз в неделю и поливать только те растения, которые нуждаются в этом.

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