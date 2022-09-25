Оранжерея в квартире: как сделать комнатный сад своими руками

Для некоторых садоводов вегетационный период может казаться удручающе коротким. Осенью, зимой и ранней весной им может не хватать возможности любоваться на зелень и цветы и недоставать привычных работ по уходу за ними.
Но вам совершенно не обязательно грустить шесть месяцев в году. Обладая небольшими знаниями о том, как создать сад в помещении, вы сможете самостоятельно сделать свою собственную садовую комнату, наполненную зеленью и цветами, которая может прогнать хандру в холодное время года.
Воспользуйтесь советами садовых экспертов из Gardening Know How, которые помогут вам сделать оранжерею в квартире.
Идеи для садовой комнаты могут быть разнообразны, поэтому вам лучше сесть и подумать о том, чего хотите вы: это может быть тропический рай, экзотический японский сад или сад в английском стиле.
Выберите место
Выделение площади под садовую комнату — задача не из легких. Нужно учесть естественную температуру помещения, доступное освещение и размеры. Важно понимать, что вы всегда можете добавить света и тепла. Если у вас есть комната, в которой зимой обычно прохладно, но при этом она ориентирована окнами на юг и хорошо освещается, вы можете задуматься о том, как ее сделать более теплой. Если у вас жаркая комната без света, это тоже можно исправить.
Оборудуйте комнату
Базовый комнатный сад, требует учесть четыре вещи:
- Пол. Избегайте деревянного паркета или ковровых покрытий, так как они могут быть повреждены при поливе растений. Лучшими идеями для садовой комнаты были бы плитка или линолеум.
- Свет. Даже если в вашей комнате много света, скорее всего, зимой он будет слишком слабым для поддержания растений. Добавьте много фитоламп или ламп широкого спектра на разной высоте.
- Воздушный поток. Растениям нужна хорошая вентиляция и приток воздуха, чтобы чувствовать себя комфортно. Если в выбранной вами комнате плохой приток воздуха, добавьте потолочный или напольный вентилятор, чтобы обеспечить движение воздуха.
- Влажность. Для большинства растений вам нужно добавить влажности. Увлажнитель с таймером может добавить немного дополнительной влажности в комнату.
Выберите растения
Идеи для садовой комнаты должны учитывать внешний вид, к которому вы стремитесь, а также условия в вашей садовой комнате. Растения для слабого освещения, такие как филодендрон и некоторые пальмы, могут добавить тропическую атмосферу в вашу комнату. Можно выбрать даже более требовательные к свету растения, такие как цитрусовые деревья и гардении, если вы позаботитесь о том, чтобы обеспечить их достаточным количеством света с помощью фитоламп или ламп широкого спектра. Вам также может понадобиться добавить небольшой обогреватель в комнату, чтобы удовлетворить температурные потребности выбранных вами растений.
Помните о безопасности
Важно понимать, что в этой комнате будет вода. Помните о безопасности при установке источников света, влажности и тепла.
Полив растений
Поливайте по мере необходимости. Комнатные растения не так быстро поглащают воду, как уличное растение. Рекомендуется поливать растения раз в неделю и поливать только те растения, которые нуждаются в этом.
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