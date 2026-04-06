Как сделать компостер из поддонов своими руками и превратить сад в источник питательного грунта

компостер из поддонов instagram.com/nettlesandpetals / © Instagram

Компост — это сердце любого овощного сада. Он не только питает почву и растения, но и помогает удерживать влагу и превращает огород в настоящую экосистему. И лучшее время, чтобы начать, — именно сейчас. Садовник Джейми Уолтон рассказал, как превратить старые паллеты в практичную и красивую систему для компостирования, ведь с помощью простых материалов можно собрать систему, которая прослужит годами и будет иметь эстетичный вид на вашем участке.

Подготовка места

Джейми выбрал для компостных ящиков участок, который несколько лет был заброшен, там обильно росли плющ и падуб. Сначала он очистил территорию и выровнял землю, чтобы поддоны ровно стояли. Для садового использования важно выбирать термически обработанные поддоны и избегать тех, которые имеют маркировку MB, ведь они обработаны токсичным веществом метилбромидом.

Сборка компостных ящиков

Основную конструкцию Джейми скрепил поддонами, а на дно положил картон для мульчирования почвы, а это поможет сохранить влагу до добавления органических материалов. Для доступа к компосту спереди закрепили дополнительный поддон, который легко снять при необходимости.

Чтобы компост не заливало дождем и он не пересыхал, садовод добавил крышу из оцинкованных листов, которую установил на угловых опорах из деревянных брусьев 2×2 см. Для сбора дождевой воды использовал желоб, который ведет в бак, так можно и поливать сад, и регулировать влажность компоста.

Простой и эффективный результат

Результат получился не только функциональный, но и привлекательный. Компостные ящики из поддонов идеально вписываются в сад, а уход за ними не требует специальных навыков. Эта система позволяет получить полноценный органический компост, который можно использовать для подкормки овощей, фруктов, цветов и даже декоративных растений.

Сделать компостер из поддонов легко и просто, и что не менее важно, получается достаточно красиво. Это проект, который сочетает практичность с эстетикой, помогает экономить ресурсы и дает возможность сделать сад более экологичным.