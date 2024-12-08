Как сделать кормушки для птичек из апельсиновой кожуры

В холодное время года особенно важно заботиться о пернатых друзьях, ведь им не всегда хватает еды. Однако вместо обычных магазинных кормушек можно создать нечто уникальное и использовать подручные материалы.
На странице thepurposefulyou предложили креативную идею, как сделать такие кормушки дома. Все, что вам понадобится – это обычный апельсин.
Что понадобится для создания кормушки
- Апельсин 1шт.
- Нить или веревка
- Нож
- Ложка
- Корм для птиц (зерно, семена, измельченные орехи и т.п.).
Что делать
- Возьмите апельсин и разрежьте его пополам. Осторожно достаньте мякоть ложкой, чтобы осталась только кожура. Мякоть можно использовать для приготовления сока или десерта.
- В каждой половинке кожуры сделайте по две маленькие дырочки поближе к краям. Для этого можно использовать нож, шило или острый кончик ножниц.
- Продвиньте нить или тонкую веревку через отверстия так, чтобы получилась своеобразная петля. Именно за нее вы сможете подвесить кормушку на ветке дерева. Важно убедиться, что нить крепкая и не порвется под тяжестью корма.
- Внутрь апельсиновой кожуры насыпьте корм для птиц. Это может быть смесь из семян подсолнечника, пшена, измельченных орехов или даже овсяных хлопьев. Избегайте хлеба или сладостей, ведь они могут навредить птицам.
- Повесьте вашу апельсиновую кормушку на дерево в месте, где птицам будет удобно ее найти. Выбирайте места подальше от дороги или активных человеческих зон, чтобы пернатые чувствовали себя в безопасности.
Почему именно апельсин
- Экологичность. Шкурка полностью биоразлагаемая, поэтому после использования ее можно просто оставить и добавить в компоста.
- Простота. Процесс создания кормушки занимает всего несколько минут и не требует сложных материалов.
Советы:
- Если у вас есть несколько апельсинов, сделайте несколько кормушек и развесьте их в разных местах. Это не только поддержит больше птиц, но и украсит ваш сад или двор.
- Регулярно проверяйте кормушки, добавляйте корм при необходимости.
Великолепная идея для совместного досуга
Изготовление кормушек из апельсиновой кожуры — отличный способ провести время с детьми или друзьями. Это не только творческий процесс, но и возможность сделать что-нибудь хорошее для природы. Кроме того, наблюдение за птицами, прилетающими к вашему "угощению", станет интересным хобби для всей семьи.
Всего несколько простых шагов и вы сможете помочь пернатым друзьям пережить холодный сезон и ощутить радость от заботы о природе.
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