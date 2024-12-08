Как сделать кормушки для птичек из апельсиновой кожуры

В холодное время года особенно важно заботиться о пернатых друзьях, ведь им не всегда хватает еды. Однако вместо обычных магазинных кормушек можно создать нечто уникальное и использовать подручные материалы.

На странице thepurposefulyou предложили креативную идею, как сделать такие кормушки дома. Все, что вам понадобится – это обычный апельсин.

Что понадобится для создания кормушки

Апельсин 1шт.

Нить или веревка

Нож

Ложка

Корм для птиц (зерно, семена, измельченные орехи и т.п.).

Что делать

Возьмите апельсин и разрежьте его пополам. Осторожно достаньте мякоть ложкой, чтобы осталась только кожура. Мякоть можно использовать для приготовления сока или десерта. В каждой половинке кожуры сделайте по две маленькие дырочки поближе к краям. Для этого можно использовать нож, шило или острый кончик ножниц. Продвиньте нить или тонкую веревку через отверстия так, чтобы получилась своеобразная петля. Именно за нее вы сможете подвесить кормушку на ветке дерева. Важно убедиться, что нить крепкая и не порвется под тяжестью корма. Внутрь апельсиновой кожуры насыпьте корм для птиц. Это может быть смесь из семян подсолнечника, пшена, измельченных орехов или даже овсяных хлопьев. Избегайте хлеба или сладостей, ведь они могут навредить птицам. Повесьте вашу апельсиновую кормушку на дерево в месте, где птицам будет удобно ее найти. Выбирайте места подальше от дороги или активных человеческих зон, чтобы пернатые чувствовали себя в безопасности.

Почему именно апельсин

Экологичность . Шкурка полностью биоразлагаемая, поэтому после использования ее можно просто оставить и добавить в компоста.

. Шкурка полностью биоразлагаемая, поэтому после использования ее можно просто оставить и добавить в компоста. Простота. Процесс создания кормушки занимает всего несколько минут и не требует сложных материалов.

Советы:

Если у вас есть несколько апельсинов, сделайте несколько кормушек и развесьте их в разных местах. Это не только поддержит больше птиц, но и украсит ваш сад или двор.

Регулярно проверяйте кормушки, добавляйте корм при необходимости.

Великолепная идея для совместного досуга

Изготовление кормушек из апельсиновой кожуры — отличный способ провести время с детьми или друзьями. Это не только творческий процесс, но и возможность сделать что-нибудь хорошее для природы. Кроме того, наблюдение за птицами, прилетающими к вашему "угощению", станет интересным хобби для всей семьи.

Всего несколько простых шагов и вы сможете помочь пернатым друзьям пережить холодный сезон и ощутить радость от заботы о природе.

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