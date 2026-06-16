Как сделать кошек счастливыми: почему стоит посадить именно эти два растения, которые им нравятся

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Выращивание растений для удовольствия кошек — это очень полезно. Кошки — замечательные помощники в садоводстве и — за исключением случайных экскрементов посреди клумбы — не причиняют никакого вреда. Поэтому кажется справедливым порадовать их растениями, которые им очень нравятся.

Они будут нюхать их, валяться в них и крепко засыпать посреди них. Эти растения хорошо переносят такое жестокое обращение, но все они выносливы. За всеми этими растениями легко ухаживать, и они достаточно красивы, чтобы заслужить место в саду; они являются простым способом сделать ваш двор более привлекательным для ваших кошек.

Кошачья мята

Кошачья мята / © Credits

Из всех растений, которые нравятся кошкам, кошачья мята занимает первое место. Кошачья мята содержит соединение под названием непеталактон, которое при вдыхании вызывает эйфорическую реакцию мозга, что приводит к катанию, мурлыканью, а иногда и к приступу бега. Эта реакция безвредна и не вызывает привыкания, и исчезает примерно через 10 минут. После этого кошка становится невосприимчивой к действию кошачьей мяты на два часа, поэтому не беспокойтесь, что вашей кошке это состояние блаженства, вызванное растением, немного понравится. Также нет подросткового переедания, поскольку кошачья мята не влияет на котят, пока им не исполнится примерно 6 месяцев.

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Кошачья мята — это выносливое многолетнее растение, которое очень легко выращивать в зонах 3–9. Однако выращивайте его в кашпо на участке, поскольку он принадлежит к семейству мятных и, как и многие его сородичи, любит буйно расти. Кошачий коровяк вырастает до 70 см в высоту, и хотя у него довольно красивые белые или бледно-розовые цветы, иногда с фиолетовыми пятнышками, вы не будете выращивать его ради декоративности, поскольку он склонен к неровным стеблям. Однако, если вы регулярно прищипываете кончики стеблей — и ваша кошка с удовольствием поможет вам в этом деле — кошачий лапчатка вырастает в густой, кустистый кустик листьев, который прекрасно смотрится в горшке для патио.

Лучше всего срезать отцветшие цветущие стебли, так как кошачья мята легко размножается самостоятельно. Также срежьте стебли, чтобы они высохли, и вы могли дать их своей кошке на зимние месяцы.

Не все кошки в восторге от кошачьей мяты. Чувствительность к кошачьей мяте — это наследственная особенность, и только около 70% кошек обладают ею, поэтому не беспокойтесь, если ваша кошка не реагирует.

Валериана

Валериана / © Credits

Валериана лекарственная содержит соединение актинидин, которое по структуре похоже на непеталактон, и считается, что его запах напоминает кошачьи феромоны. Хотя это соединение сосредоточено в корнях, оно также содержится в листьях, и кошки трутся о стебли, а иногда и грызут листья. В отличие от успокаивающего эффекта, который валериана лекарственная оказывает на людей, она стимулирует кошек играть, мурлыкать и кататься, а затем хорошо дремать, часто прямо у растения.

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Чтобы валериана проявила все свои свойства, вам нужно собрать корни. Подождите, пока растение пробудет в земле как минимум два лета, а затем выкопайте его. Лучшее время для этого — осень, когда растение отмирает. Хорошо промойте корни и повесьте их в проветриваемом месте для высыхания. Будьте осторожны, корни валерианы пахнут старыми носками.

Затем измельчите корень и храните его в герметичной жестяной банке. Используйте умеренно и не давайте более половины чайной ложки за раз. Если ваша кошка склонна есть корень валерианы, положите небольшое количество в кошачью игрушку — проглатывание небольшого количества безвредно, но употребление большого количества может вызвать расстройство желудка или рвоту.

Валериана лекарственная — это высокое растение, достигающее в высоту 90–150 см, с красивыми соцветиями белых или бледно-розовых цветов, как в саду. Еще не поздно сеять на солнце или в полутени. Однако валериана обыкновенная любит влажную почву, поэтому вам нужно будет хорошо поливать ее в течение лета, пока она приживается. Прижмите семена к поверхности влажной почвы и слегка присыпьте очень тонким слоем, так как им нужен свет для прорастания.

Выращивать валериану просто, и как только она приживется в вашем саду, вы не сможете обойтись без неё в зонах 3–9. Это растение, которое самосеется, поэтому, если вы не хотите, чтобы оно распространилось по вашему саду, обрежьте стебли, как только они отцветут. Не путайте это растение с красной валерианой, которую кошки будут игнорировать.

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Если ваша кошка беременна, имеет какие-либо проблемы со здоровьем или принимает какие-либо лекарства, проконсультируйтесь с ветеринаром, прежде чем давать ей какие-либо стимуляторы.

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