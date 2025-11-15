Как сделать кухню элегантной и функциональной: главные тенденции 2026 года / © Associated Press

Издание Martha Stewart рассказало о ключевых тенденциях в дизайне кухонных шкафов на 2026 год, которые помогут сделать пространство одновременно эстетичным и практичным.

Земляные оттенки

Белый цвет кухонь постепенно уходит в прошлое. Дизайнеры все чаще выбирают теплые, естественные оттенки, которые добавляют уюта и гармонии в пространство. Важна теплота. Вместо громоздких шкафов из красного дерева 2000-х, на пике популярности будут орех, табак и мягкая карамель. Эти оттенки прекрасно сочетаются с латунной фурнитурой и столешницами из камня, создают ощущение роскоши и естественности.

Открытые полки

Если еще несколько лет назад открытые полки были актуальны, сейчас все больше дизайнеров отказываются от них в пользу интегрированных решений. Скрытые кладовые, встроенная техника и панели, которые прячут все практичное от глаз. Цель — чистые поверхности и элегантность, где функция остается скрытой. Кухня станет более кастомизированной: специальные выдвижные ящики для специй, столовых приборов или мелких кухонных гаджетов. Открытые полки уступают место порядку и стилю.

Кладовая

Если площадь позволяет, сделайте отдельную кладовую — полноценную комнату для хранения. Кухня, где собираются гости, теперь более выразительная. Она прячет хранящиеся продукты, предлагает профессиональный уровень функциональности и у нее почти нет видимой фурнитуры. Отдельная кладовая дает больше свободы для зонирования: запас продуктов, кухонных принадлежностей и даже специальных устройств можно организовать без ущерба стилю основного пространства.

90-е возвращаются

Тренды 1990-х медленно возвращаются в кухонный дизайн. Дизайнеры советуют тщательно подбирать элементы и с чувством меры, например, декоративные вытяжки, шторы под мойку, плиточные фартуки. Если добавить обои, кухня наполнится теплом и мягкостью, настоящий ностальгический шарм 90-х. Это не копирование прошлого, а создание ощущения уюта и стиля, которые легко адаптировать под современный интерьер.

Кухонные шкафы 2026 — это сочетание эстетики и практичности, где скрытое хранение, теплые земляные оттенки и намек на ретро создают гармоничное и стильное пространство. Если планируете ремонт или обновление кухни, именно эти тренды помогут создать интерьер, который не потеряет актуальности несколько лет подряд.