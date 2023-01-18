Как сделать квартиру теплее: 5 простых способов

Проблема энергосбережения в этом году стоит остро как никогда.

Сейчас очень важно делать все, чтобы сохранить тепло в квартире. Издание Еxpress.co.uk назвало пять простых способов поднять температуру в своем жилище.

Проверьте шторы

Около 18 процентов всего тепла в доме теряется через окна, но шторы могут снизить потери тепла на 41 процент на каждом окне. Поэтому плотные шторы - это отличный способ сохранить тепло в вашей квартире. Также очень важно, чтобы шторы не закрывали батареи. Разместите их за батареей. Когда в доме включено отопление, важно не допускать, чтобы шторы закрывали батареи, так как это направит тепло к окну, а не на обогрев комнаты.

Переставьте мебель

Убедитесь, что перед батареей нет предметов мебели, например, поставленный перед батареей диван будет поглощать большую часть тепла. Батареи лучше оставлять открытыми везде, где это возможно.

Открывайте двери ванной

Принимая горячий душ, вы часто видите, что ванная комната наполняется теплым паром. После душа оставьте дверь в ванную открытой, чтобы часть пара и тепла согрела прилегающие помещения. Кроме того, это позволит ванной комнате хорошо проветриться, что, в свою очередь, предотвратит появление грибка.

Не допускайте сквозняков

Любой сквозняк приносит холодный воздух и выпускает тепло. Имея это в виду, убедитесь, что все двери закрыты и сквозняков нет. Особое внимание стоит уделить нижним частям дверных проемов. Если у вас нет порогов, можно прикрепить к дверям полоску толстого войлока, который будет удерживать поток воздуха.

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Ловите солнечные лучи

Не стоит пренебрегать солнечными лучами, которые тоже дарят нам тепло. Убедитесь, что солнечными днем все шторы и жалюзи полностью открыты и солнце нагревает разные комнаты в доме. Затем, когда солнце садится или если день пасмурный, закройте шторы и жалюзи, чтобы сохранить тепло, особенно в тех комнатах, где вы в данным момент не находитесь, например, в спальне.

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