Как сделать лучшее удобрение для томатов, которое дает более крупные плоды и отпугивает слизней

Помидоры дадут более сочные и вкусные плоды и урожай вас порадует при использовании правильных удобрений, которые вы можете легко приготовить, используя только кухонные отходы с вашей кухни.

Помидоры очень требовательны к питанию, а это означает, что для их роста им нужно больше питательных веществ, но вы можете помочь им вырастить более крупные и здоровые плоды, кормя их правильными удобрениями.

Важно подкармливать томаты на протяжении всего вегетационного периода, так как недостаточное питание томатов может привести к пожелтению листьев, задержке роста и уменьшению размера или снижению качества плодов.

Чтобы вырастить помидоры, их необходимо кормить удобрениями, богатыми азотом, фосфором и калием, и вы можете легко приготовить экономичное домашнее удобрение из пищевых отходов, поскольку оно даст те же результаты, что и удобрение, купленное в магазине.

Подкормка помидоров банановой кожурой может помочь повысить уровень калия и фосфора в помидорах, но кофейная гуща также является ключом к получению более крупных и обильных томатов.

Как сделать лучшее удобрение для томатов / Фото: Credits

Джим Компетти, эксперт по садоводству, поделился с Еxpress.co.uk одним из лучших способов подкормки томатов. Он рекомендует удобрять их использованной кофейной гущей, поскольку она богата азотом, но также содержит и другие питательные вещества, которые вы можете использовать.

Почему кофейная гуща полезна для томатов

По его словам, кофейная гуща полна жизненно важных питательных веществ, которые необходимы растениям томатов для того, чтобы расти здоровыми и продуктивными.

Растения томата нуждаются в изрядном количестве азота, калия и фосфора, которые, конечно же, являются ключевыми питательными веществами, содержащимися в коммерческих удобрениях. Но они также бывают и в кофейной гуще.

Как приготовить удобрение из кофейной гущи

Домашнее удобрение / Фото: Credits

Один из лучших способов использовать кофейную гущу для подкормки помидоров — превратить ее в жидкий корм, и все, что вам нужно делать, — это сохранять остатки кофейной гущи каждый раз, когда вы завариваете себе кофе. Просто залейте использованную кофейную гущу кипятком и дайте настояться.

Когда смесь остынет, вы можете использовать этот "чай" для полива растений томатов, чтобы обеспечить им быстрый заряд питательных веществ. Вы даже можете сделать то же самое с недопитым кофе. Просто разбавьте его равными частями воды, и он будет готов дать энергию вашим растениям.

Как сделать лучшее удобрение для томатов / Фото: Credits

Вы также можете нанести небольшое количество кофейной гущи вокруг основания томата перед поливом, чтобы повысить уровень азота.

Как часто подкармливать томаты кофейной гущей

Кофейная гуща / Фото: Credits

Каждые три-четыре недели посыпайте несколько столовых ложек у основания каждого растения томата. Это помогает обеспечить растения небольшим и постоянным потоком питательных веществ каждый раз, когда идет дождь или вы поливаете.

Еще одно преимущества использования кофейной гущи в качестве удобрения

Мало того что эти кухонные остатки помогут подкормить ваши томаты и вырастить более крупные плоды, кофейная гуща также является естественным способом не допустить попадания слизней и улиток в ваш сад, так что вы можете сэкономить деньги и отпугнуть вредителей с помощью этого простого средства.

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