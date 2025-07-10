Как сделать небольшой пруд в обычной бочке в собственном саду

Такой пруд украсит ваш сад, повысит биоразнообразие и станет настоящей изюминкой на участке. Садовник Джейми Уолтон поделился своим опытом создания пруда в деревянной бочке, чтобы у вас тоже мог быть свой дикий водоем в миниатюре.

Подходит даже для маленького дворика.

Не требует помпы, электричества или особого ухода

Старая бочка или половина деревянной бочки (можно использовать пластиковую, но дерево имеет более естественный вид)

Правильное место. Выбирайте место с частичной тенью, где пруд не будет перегреваться, но и получит немного солнца для роста растений. Автор выбрал заброшенный уголок сада, который превратился в настоящий оазис.

Установите бочку. Закопайте бочку в землю (наполовину или полностью), чтобы создать более естественный вид и облегчить доступ к воде для мелких животных.

Создайте «берега». Вокруг бочки сделайте небольшой рокарий из камня. Это не только красиво, но и практично — насекомые, птицы и лягушки смогут спокойно передвигаться туда-сюда.

Заполните водой. Используйте дождевую воду или отстоянную (не менее 24 часов). Водопроводная содержит хлор, который может навредить водным обитателям.

Добавьте дно. На дно положите большие камни или гравий, а сверху установите специальные корзины с водяными растениями. Они не только украсят пруд, но и насытят воду кислородом.

Посадите растения. Выбирайте кислородные и местные растения, которые привыкли к вашему климату.

Добавьте убежища. Положите ветви, плоские камни, коряги, ведь они станут и украшением и удобным убежищем для диких жителей.