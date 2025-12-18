ТСН в социальных сетях

Как сделать поджаренный бекон еще более хрустящим: интересный лайфхак

Идеальный бекон — это не просто завтрак. Это звук. Аромат. Текстура. Тот самый момент, когда кусочек ломается с приятным хрустом и мгновенно поднимает настроение.

Станислава Бондаренко
Как сделать поджаренный бекон еще более хрустящим

Как сделать поджаренный бекон еще более хрустящим / © Associated Press

Однако даже если вы регулярно готовите бекон, результат не всегда бывает таким, как на картинках. Именно поэтому лайфхак от блогеров Jeff&Lauren мгновенно стал вирусным.

Перед жаркой бекон слегка присыпают мукой, буквально тонким слоем. Без панировки, без лишнего. И именно это делает разницу.

Мука:

  • поглощает лишнюю влагу с поверхности мяса

  • помогает жиру равномернее вытапливаться

Результат — бекон с лучшим вкусом и хрустящей, почти карамелизированной текстурой, без ощущения «резиновости».

Что делать

  1. Выложите сырой бекон на бумажное полотенце и слегка промокните, чтобы убрать лишнюю влагу.

  2. Посыпьте каждый кусочек очень тонким слоем пшеничной муки. Излишки стряхните.

  3. Обжаривайте бекон на сухой сковороде на среднем огне или запекайте в духовке.

  4. Готовьте до золотистого цвета и желаемого уровня хруста.

Важно: мука не должна образовывать корку.

Кулинарные мелочи часто меняют все. Как и этот хитрец, минимум усилий — максимум результата. Идеальный бекон больше не дело удачи, а вопрос правильной детали.

Поэтому в следующий раз, когда захочется настоящего хрустящего удовольствия, вспомните об этом лайфгаке.

