Как сделать поджаренный бекон еще более хрустящим: интересный лайфхак

Как сделать поджаренный бекон еще более хрустящим / © Associated Press

Однако даже если вы регулярно готовите бекон, результат не всегда бывает таким, как на картинках. Именно поэтому лайфхак от блогеров Jeff&Lauren мгновенно стал вирусным.

Перед жаркой бекон слегка присыпают мукой, буквально тонким слоем. Без панировки, без лишнего. И именно это делает разницу.

Мука:

поглощает лишнюю влагу с поверхности мяса

помогает жиру равномернее вытапливаться

Результат — бекон с лучшим вкусом и хрустящей, почти карамелизированной текстурой, без ощущения «резиновости».

Что делать

Выложите сырой бекон на бумажное полотенце и слегка промокните, чтобы убрать лишнюю влагу. Посыпьте каждый кусочек очень тонким слоем пшеничной муки. Излишки стряхните. Обжаривайте бекон на сухой сковороде на среднем огне или запекайте в духовке. Готовьте до золотистого цвета и желаемого уровня хруста.

Важно: мука не должна образовывать корку.

Кулинарные мелочи часто меняют все. Как и этот хитрец, минимум усилий — максимум результата. Идеальный бекон больше не дело удачи, а вопрос правильной детали.

Поэтому в следующий раз, когда захочется настоящего хрустящего удовольствия, вспомните об этом лайфгаке.