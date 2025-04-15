Как сделать полностью натуральную подвесную корзину для цветов / © Credits

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Натуральные подвесные горшки — это не только креативный способ украсить балкон, веранду или сад, но и избежать пластика, использовать природные материалы и сделать что-то собственноручно. Такие изделия не только красивы, но и полностью биоразложимы. К тому же это увлекательный и полезный проект для занятий с детьми.

Садовник и популяризатор более природной жизни Саймон Акеройд поделился простым, но очень эффектным способом создания подвесной корзины из веточек и веревки. Такая естественная корзина станет стильным акцентом на вашем дачном участке или балконе городской квартиры.

Вам понадобится

Природные сухие веточки

Натуральная веревка, шпагат или переделанный шнур

Ножницы

Листья для отделки внутренней части корзины

По желанию: старая ткань, яркая лента или веревка для ручки

Земля и любимые растения (например, декоративная трава, цветы или клубника)

Что делать

Соберите сухие палочки. Их должно быть достаточно, чтобы создать плотное дно для корзины. Очистите их от коры (по желанию) и убедитесь, что они сухие и крепкие. Возьмите два отрезка веревки и привяжите их к двум основным палочкам — это будет каркас, который будет содержать всю корзину. Натяните веревки, скрестив их над центром — это основа, на которую вы начнете нанизывать палочки. Начинайте вставлять веточки под веревки, чередуя стороны — сначала слева, потом справа, и так далее. Размещайте палочки плотно друг к другу, чтобы создать крепкое плетеное дно. Продолжайте до желаемой ширины или пока веревки не будут полностью заполнены. Чтобы превратить корзину в подвесную, прикрепите к основным веткам ручку из прочной веревки или цветного шнурка. Можно использовать ленту из натуральной ткани или даже ручку из старой сумки — это придаст вашей конструкции шарм. Чтобы внутри корзины удерживалась земля, выстелите ее большими листьями или используйте мох или кусок натуральной ткани. Насыпьте немного плодородной почвы и высадите растения. Хорошо подходят травы, петрушка, базилик, мята, цветы или даже клубника.

Советы

Не ставьте горшок в слишком дождливое место, если вкладыш не водонепроницаемый — лишняя влага может вымыть почву.

Регулярно проверяйте, крепко ли держатся веревки, особенно если корзина подвешена высоко.

В зимний период лучше заносить конструкцию внутрь или снимать растения, не переносящие мороза.

Сделанная из веточек и веревки, ваша подвесная корзина — это не просто горшок, а символ гармонии с природой.

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