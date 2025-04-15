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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Дом
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Время на прочтение
2 мин

Как сделать полностью натуральную подвесную корзину для цветов

В мире, где все больше людей выбирает экологические решения в быту, даже садоводство становится на природные рельсы.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Как сделать полностью натуральную подвесную корзину для цветов

Как сделать полностью натуральную подвесную корзину для цветов / © Credits

Натуральные подвесные горшки — это не только креативный способ украсить балкон, веранду или сад, но и избежать пластика, использовать природные материалы и сделать что-то собственноручно. Такие изделия не только красивы, но и полностью биоразложимы. К тому же это увлекательный и полезный проект для занятий с детьми.

Садовник и популяризатор более природной жизни Саймон Акеройд поделился простым, но очень эффектным способом создания подвесной корзины из веточек и веревки. Такая естественная корзина станет стильным акцентом на вашем дачном участке или балконе городской квартиры.

Вам понадобится

  • Природные сухие веточки

  • Натуральная веревка, шпагат или переделанный шнур

  • Ножницы

  • Листья для отделки внутренней части корзины

  • По желанию: старая ткань, яркая лента или веревка для ручки

  • Земля и любимые растения (например, декоративная трава, цветы или клубника)

Что делать

  1. Соберите сухие палочки. Их должно быть достаточно, чтобы создать плотное дно для корзины. Очистите их от коры (по желанию) и убедитесь, что они сухие и крепкие.

  2. Возьмите два отрезка веревки и привяжите их к двум основным палочкам — это будет каркас, который будет содержать всю корзину. Натяните веревки, скрестив их над центром — это основа, на которую вы начнете нанизывать палочки.

  3. Начинайте вставлять веточки под веревки, чередуя стороны — сначала слева, потом справа, и так далее. Размещайте палочки плотно друг к другу, чтобы создать крепкое плетеное дно. Продолжайте до желаемой ширины или пока веревки не будут полностью заполнены.

  4. Чтобы превратить корзину в подвесную, прикрепите к основным веткам ручку из прочной веревки или цветного шнурка. Можно использовать ленту из натуральной ткани или даже ручку из старой сумки — это придаст вашей конструкции шарм.

  5. Чтобы внутри корзины удерживалась земля, выстелите ее большими листьями или используйте мох или кусок натуральной ткани. Насыпьте немного плодородной почвы и высадите растения. Хорошо подходят травы, петрушка, базилик, мята, цветы или даже клубника.

Советы

  • Не ставьте горшок в слишком дождливое место, если вкладыш не водонепроницаемый — лишняя влага может вымыть почву.

  • Регулярно проверяйте, крепко ли держатся веревки, особенно если корзина подвешена высоко.

  • В зимний период лучше заносить конструкцию внутрь или снимать растения, не переносящие мороза.

Сделанная из веточек и веревки, ваша подвесная корзина — это не просто горшок, а символ гармонии с природой.

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