Как сделать полотенца мягкими и пушистыми: простой лайфхак

Грубые, царапающие полотенца, натирающие влажную чувствительную кожу, могут вызывать дискомфорт, но вы можете это исправить при следующей стирке.
Если вы живете в районе с жесткой водой, даже одна стирка может превратить высококачественные хлопковые полотенца в щетинистые волокна. Чтобы полотенца снова стали мягкими и пушистыми, нужно знать секрет их правильной стирки.
О том, что нужно добавить в воду, чтобы избежать жесткости, рассказывает Еxpress.co.uk.
Что такое жесткая вода
Жесткая вода – это когда в воде содержится большое количество растворенных минералов, таких как кальций и магний.
Чем выше содержание растворенных минералов, тем жестче становится вода и тем больше хлопот она может доставить в вашем доме, в том числе из-за грубых полотенец.
Хотя кондиционер для белья поначалу может помочь исправить ситуацию, через некоторое время может показаться, что он уже не работает.
Что добавить в стиральную машинку
Эксперты рекомендуют отказаться от использования моющих средств и кондиционеров для белья на одну стирку. Вместо этого добавьте две чашки дистиллированного белого уксуса.
Уксус поможет удалить с полотенец остатки веществ, из-за которых они кажутся жесткими.
Как часто полотенца нужно стирать в уксусе
Ежемесячная глубокая чистка с уксусом — это все, что нужно, чтобы полотенца стали мягкими.
Что делать, если уксус не помогает
Однако, если вы находитесь в районе с чрезвычайно жесткой водой, для того чтобы полотенца стали пушистыми, потребуется нечто большее, чем просто дистиллированный уксус.
Так, вместо уксуса эксперты предлагают использовать один стакан бытового аммиака.
Крайне важно не добавлять в моющее средство ничего, кроме аммиака, иначе это может вызвать появление токсичных паров.
Что еще можно сделать, чтобы полотенца стали мягкими
Есть и другие важные советы по стирке и сушке, которые помогут полотенцам стать нежными и мягкими на ощупь.
Один из самых важных советов — не перегружать стиральную машину, так как полотенцам нужно пространство для перемещения в барабане.
После стирки быстро встряхните полотенца, а если вы используете сушильную стойку, после высыхания разомните полотенца перед складыванием.
Людям, живущим в регионах с жесткой водой, будет полезна установка системы смягчения воды.
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