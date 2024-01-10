Как сделать полотенца мягкими и пушистыми: простой лайфхак

Грубые, царапающие полотенца, натирающие влажную чувствительную кожу, могут вызывать дискомфорт, но вы можете это исправить при следующей стирке.

Если вы живете в районе с жесткой водой, даже одна стирка может превратить высококачественные хлопковые полотенца в щетинистые волокна. Чтобы полотенца снова стали мягкими и пушистыми, нужно знать секрет их правильной стирки.

О том, что нужно добавить в воду, чтобы избежать жесткости, рассказывает Еxpress.co.uk.

Что такое жесткая вода

Жесткая вода – это когда в воде содержится большое количество растворенных минералов, таких как кальций и магний.

Чем выше содержание растворенных минералов, тем жестче становится вода и тем больше хлопот она может доставить в вашем доме, в том числе из-за грубых полотенец.

Хотя кондиционер для белья поначалу может помочь исправить ситуацию, через некоторое время может показаться, что он уже не работает.

Что добавить в стиральную машинку

Эксперты рекомендуют отказаться от использования моющих средств и кондиционеров для белья на одну стирку. Вместо этого добавьте две чашки дистиллированного белого уксуса.

Уксус поможет удалить с полотенец остатки веществ, из-за которых они кажутся жесткими.

Как часто полотенца нужно стирать в уксусе

Ежемесячная глубокая чистка с уксусом — это все, что нужно, чтобы полотенца стали мягкими.

Что делать, если уксус не помогает

Однако, если вы находитесь в районе с чрезвычайно жесткой водой, для того чтобы полотенца стали пушистыми, потребуется нечто большее, чем просто дистиллированный уксус.

Так, вместо уксуса эксперты предлагают использовать один стакан бытового аммиака.

Крайне важно не добавлять в моющее средство ничего, кроме аммиака, иначе это может вызвать появление токсичных паров.

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Что еще можно сделать, чтобы полотенца стали мягкими

Есть и другие важные советы по стирке и сушке, которые помогут полотенцам стать нежными и мягкими на ощупь.

Один из самых важных советов — не перегружать стиральную машину, так как полотенцам нужно пространство для перемещения в барабане.

После стирки быстро встряхните полотенца, а если вы используете сушильную стойку, после высыхания разомните полотенца перед складыванием.

Людям, живущим в регионах с жесткой водой, будет полезна установка системы смягчения воды.

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