Как сделать прочную, биоразлагаемую опору для растений своими руками

Многие садоводы и огородники покупают пластиковые или металлические конструкции, однако существует простое и экологическое решение, сделать опору для растений своими руками из бамбука и джутового шнура. Это полностью биоразлагаемый, естественный и почти бесплатный способ поддержать свои огурцы, фасоль, горох или декоративные лианы.

Садовница Erin Berkyto поделилась собственным опытом создания такой конструкции всего 10 мин, а результат будет радовать вас весь сезон и после использования безопасно вернется в почву.

Зачем выбирать именно такую опору

Экологичность — никакого пластика, только натуральные материалы.

Прочность — бамбук выдерживает вес даже тяжелых плодов.

Удобство — можно подстраивать высоту и ширину под конкретные культуры.

Повторное использование — если бамбук еще в хорошем состоянии, опору можно оставить на несколько сезонов, а если нет, она безопасно перегниет в компосте.

Что понадобится

Бамбуковые палки (разной длины: 180 см, 60 см, 45 см и 30 см).

Джутовая веревка.

Острые садовые ножницы или секатор.

Что делать

Подготовьте бамбук. Нарежьте палки на необходимую длину. Высота зависит от того, какие растения вы будете поддерживать, например для огурцов хватит 150-180 см, а для цветов можно и меньше. Создайте каркас. По углам будущей конструкции закрепите по две длинные бамбуковые палки — это будет основа. Соберите одну сторону. Начните с нижней перекладины, постепенно добавляйте верхние, чтобы определить удобную высоту для «ступенек». Закрепите верхний брус. Он объединит две стороны и сделает конструкцию стабильной. Добавьте поперечные перекладины. Используйте веревку, плотно обматывайте места стыков.

Весь процесс занимает около 10-15 мин даже у новичка.

Советы

Перед использованием бамбук можно погрузить в воду на несколько часов, это сделает его более гибким и прочным.

Для долговечности места связывания можно пропитать натуральным маслом, например, льняным.

Опору лучше устанавливать сразу во время посадки, чтобы потом не повредить корни.

Сделать прочную, натуральную и полностью биоразлагаемую опору для растений можно собственноручно и практически бесплатно. Такая конструкция не только поможет вашим огурцам или фасоли правильно расти, но и поддержит ваш выбор в пользу экологического садоводства.