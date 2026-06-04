Как сделать садовую скамейку своими руками: полезные

Лавка instagram.com/gardening.with.ish / © Instagram

Реклама

В последние годы хендмейд проекты переживают настоящий ренессанс. Люди все чаще стремятся не только обустроить дом и сад под собственный вкус, но и сделать это разумно с точки зрения бюджета. Особенно популярными становятся вещи, которые не требуют профессиональных навыков столяра или дорогостоящего оборудования.

Именно к таким относится деревянная садовая скамейка, которую предлагает изготовить садовник Иш Камран. По его словам, для работы понадобится лишь несколько отрезков обработанного строительного бруса, базовый набор инструментов и меньше часа свободного времени.

Основой конструкции является обработанный под давлением деревянный брус сечением 15×6 см. Такой материал легко найти в большинстве магазинов для ремонта и строительства. Для изготовления скамейки необходимо подготовить:

Реклама

два отрезка длиной около 60 см

два отрезка длиной около 110 см

четыре отрезка длиной около 120 см

Именно эти элементы будут формировать каркас, сиденье и спинку будущей скамейки.

Правильные углы

На первый взгляд, самой страшной частью работы могут показаться косые срезы для ножек и спинки. Однако автор уверяет, что даже новичок легко справится с задачей, если будет использовать специальный столярный угольник. Этот недорогой инструмент помогает быстро размечать точные углы без сложных вычислений.

Передние ножки требуют срезов под разными углами, а для задних элементов спинки необходимо выполнить еще несколько наклонных распилов, которые формируют комфортный наклон конструкции. Для дополнительного упрощения работы садовод советует использовать обрезки дерева как шаблоны. Это позволяет быстро перенести разметку и избежать ошибок при резке.

Конструктор для взрослых

После подготовки всех деталей процесс напоминает сборку большого конструктора. Элементы каркаса соединяются между собой и формируют боковые опоры будущей скамейки. Особое внимание автор уделяет небольшим дополнительным вставкам из древесины. Именно они увеличивают площадь сиденья и обеспечивают конструкции дополнительную прочность.

Реклама

Когда боковые части готовы, остается закрепить доски для сиденья и спинки. Именно на этом этапе проект начинает приобретать завершенный вид и уже напоминает полноценный предмет садовой мебели.

Скамейка, которая может служить годами

Одно из главных преимуществ проекта — использование обработанной древесины. Такой материал значительно лучше выдерживает воздействие влаги, перепады температур и длительное пребывание под открытым небом.

По словам Иша, правильно собранная конструкция получается чрезвычайно прочной и устойчивой. Она выдерживает ежедневное использование и способна служить много лет без сложного ухода. К тому же готовую скамейку можно легко адаптировать под стиль сада, например, покрасить, покрыть защитным маслом или оставить естественную текстуру дерева.

Несколько деревянных брусьев, немного времени и желание творить, и в вашем дворе появится стильная скамейка, которая будет выглядеть так, будто ее только что привезли из дизайнерского шоурума.

Реклама

Новости партнеров