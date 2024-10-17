Как сделать симпатичные фонари к Хэллоуину

Хэллоуин — праздник, который дает нам возможность проявить креативность и украсить дом в ужасном, но веселом стиле. Если вы ищете простой и интересный способ создания фонарей для этого праздника, попробуйте эту идею без больших затрат и усилий.

На странице sabrinagroh.oficial показали, как сделать оригинальные Хэллоуинские фонари из подручных материалов, которые создадут атмосферу праздника в вашем доме.

Что понадобится:

Банка: вы можете использовать обычную стеклянную или пластиковую банку. Важно, чтобы она была прозрачная

Светодиод на батарейках

Фломастер

Бумага

Что делать:

Возьмите чистую банку и с помощью фломастера нарисуйте на ней интересное, смешное или страшное лицо. Это может быть улыбающееся привидение, ужасный монстр или любой другой персонаж, который вам нравится. Возьмите светодиод на батарейках и заверните его в бумагу. Положите завернутый светодиод в банку и закройте крышкой.

Эти Хэллоуинские фонари станут отличным дополнением вашего интерьера или ночниками в детской комнате. Они создадут сказочную атмосферу, которая понравится как детям, так и взрослым. Вы можете поставить их не только в помещении, но и на улице.

Хэллоуинские фонари из подручных средств — это не только простой и веселый способ подготовиться к празднику, но и провести время в кругу семьи или друзей. Приобщайте детей к процессу и дайте им возможность рисовать и творить – это станет отличным семейным занятием.

Читайте также: