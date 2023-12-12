Как сделать скромный интерьер роскошным: 14 бюджетных способов

Придать интерьеру роскошный вид можно, даже имея в распоряжении довольно ограниченные средства.

Не все улучшения вашего дома должны быть дорогостоящими, на самом деле часто самые простые изменения могут раскрыть потенциал того, как сделать интерьер дорогим при небольшом бюджете. Вам необязательно тратить большие деньги, чтобы дом выглядел дорого, иногда именно мелкие детали и небольшие изменения имеют решающее значение.

О том, какие приемы вам помогут привнести в ваш дом немного роскоши, рассказывает Woman&Home.

Выбросите лишнее

Как сделать скромный интерьер роскошным / Фото: Credits

Роскошные дома, как правило, более минималистичны по своему дизайну, и лучший способ подражать этому — навести порядок и избавиться от ненужных вещей, чтобы все выглядело более продуманным и функциональным. Ничто не должно стоять на виду только потому, что "жалко выбросить" или "может еще пригодиться".

Вам стоит потратить день на отбор вещей, от которых вы хотите избавиться. Вы можете их продать, подарить или выбросить. Если же расстаться с этими вещами вы никак не можете, инвестируйте в креативные решения для их хранения, такие как стильные плетеные корзины, серванты или комоды. Вы будете удивлены тем, насколько сильно изменится ваш дом.

Купите цветы

Как сделать скромный интерьер роскошным / Фото: Credits

Представьте себе вход в любое роскошное заведение, от загородного клуба до роскошного вестибюля отеля, первое, что вы увидите, - роскошная ваза с цветами. Элегантный букет — это простой, но очень эффективный способ привнести нотку роскоши в любой интерьер.

Хотя живые цветы доставляют удовольствие, они недолговечны, и стоят дорого, особенно зимой. Но выход есть. Искусственный букет может добавить роскоши вашему дому. Современные искусственные цветы практически не отличимы от настоящих. Многие варианты даже имеют отделку "real touch" — специальное покрытие, благодаря которому цветок выглядит и ощущается как настоящий — поэтому они выглядят невероятно аутентично.

Как сделать скромный интерьер роскошным / Фото: Credits

Вы также можете время от времени обновлять искусственный букет несколькими сезонными живыми цветами, чтобы отразить смену времен года и добавить букету натуральности. Если вы категорически против искусственных цветов, рассмотрите вариант сухих цветов.

Купите красивые подушки

Как сделать скромный интерьер роскошным / Фото: Credits

Рассматривая мягкую мебель, подумайте о тенденции "Тихая роскошь", потому что некоторые ткани всегда выглядят дорого, например, богатый бархат и текстуры, похожие на шелк.

Вы можете использовать роскошные, изысканные ткани в вашей мягкой мебели и аксессуарах, не тратя деньги на новую обивку. Сосредоточьтесь на обновлении своего дивана с помощью различных подушек и пледов. Купите также красивое покрывало для спальни и сшейте чехлы на стулья.

Выбирайте красивые цветовые сочетания

Как сделать скромный интерьер роскошным / Фото: Credits

Использование успокаивающей цветовой палитры может повысить визуальную ценность дома. В большинстве роскошных домов, квартир или отелей вы заметите одну вещь: все они, как правило, имеют нейтральную цветовую палитру. Поэтому, если вы хотите создать элегантный и дорогой вид в своем доме, то выбор нейтральных цветов, таких как белый, бежевый или темно-серый, — отличное начало.

Свежий слой краски сделает ваш дом привлекательным, и, как правило, он намного дешевле и практичнее, чем обои. Тем не менее стены с различной текстурой или яркими узорами часто являются особенностью роскошных домов, поэтому, если вы все же решите остановиться на роскошных обоях или плитке, вы всегда можете оформить ими только одну стену или небольшое пространство, например, ванную комнату. Уголок роскоши будет создавать красивый акцент и визуально повышать ценность всего интерьера.

Обратите внимание на фурнитуру

Как сделать скромный интерьер роскошным / Фото: Credits

Роскошный интерьер отличает продуманность всех деталей. Поэтому не стоит забывать о мелочах, например, обратите внимание на дверные ручки. Использование эффектных металлических дверных ручек придает помещению реальную внутреннюю ценность. Также вы можете поискать винтажные варианты или потратиться на красивые дизайнерские ручки.

Поменяв ручки на более интересные, вы также можете обновить мебель и придать ей нужную стилистику.

Продумайте оформление входа

Как сделать скромный интерьер роскошным / Фото: Credits

Прихожая — это то, что первым делом встречает гостей, когда они переступают порог вашего дома, поэтому эта зона требует особого внимания. Конечно, выбор правильной цветовой идеи для прихожей и лучшего цвета входной двери также может помочь.

Сделайте свою прихожую более привлекательной и дорогой, тщательно ее оформив и всегда поддерживая в ней порядок. Вы можете создать более роскошную атмосферу, выбрав плюшевые ковры, эффектные консоли и используя стены для демонстрации картин, фотографий и больших зеркал.

Добавьте аромат

Как сделать скромный интерьер роскошным / Фото: Credits

Легенда гласит, что специалисты по продаже домов перед просмотрами просят хозяев испечь печенье. Якобы аромат домашней выпечки создает уютную атмосферу и подталкивает клиентов к покупке. Поэтому, чтобы добавить роскоши, создайте фирменный дорогой аромат для вашего дома, как это часто делают пятизвездочные отели. Когда дело доходит до дизайна интерьера, принято сосредотачиваться только на влиянии комнаты на два чувства: зрение и осязание. Запах часто упускают из виду, но ароматы могут оказывать тонкое, но чудесное влияние на ощущение пространства.

Вам совсем не обязательно покупать супердорогие свечи или тратить целое состояние на ароматизаторы известных фирм, вы можете сделать аромадиффузор своими руками.

Постелите ковер

Как сделать скромный интерьер роскошным / Фото: Credits

Добавление ковра — один из самых впечатляющих элементов дизайна, позволяющий мгновенно преобразить любую комнату, и его можно реализовать при любом бюджете. Если вы хотите добавить яркий акцентный цвет или подчеркнуть нейтральную схему намеком на рисунок или текстуру, ковер — наиболее практичный способ сделать это.

Добавление нового ковра может мгновенно преобразить комнату и является одним из самых простых и доступных способов добавить цвет без больших вложений. Ключевой момент — выбрать большой размер, чтобы добавить ощущение величия, и найти мягкие материалы, которые привнесут нотку роскоши.

Купите красивые розетки и выключатели

Как и в случае с дверными ручками, не забывайте о важности деталей. Самый простой способ сделать дом более дорогим — заменить непривлекательные пластиковые переключатели на более стильные — будь то латунь, золото, хром, матовый черный или серый металлик.

Крышки выключателей — это очень умный и дешевый способ улучшить естественный декор вашей комнаты. Большинство пластиковых крышек выключателей можно отвинтить и легко заменить на более эстетичные.

Кожухи выключателей из латуни и меди мгновенно привносят роскошь в комнату, не тратя при этом кучу денег. Вы также можете выбрать серебряное и позолоченное покрытие

Подумайте над освещением

Самый быстрый способ обновить любое пространство с ограниченным бюджетом — это добавить освещение. Освещение не только является одной из самых важных вещей, которые следует учитывать с практической точки зрения, но и может изменить ощущение дома. Поэтому крайне важно избегать распространенных ошибок в освещении, если вы хотите создать роскошный интерьер.

Более продуманная схема освещения добавляет мягкую элегантность любой комнате и любому декору. Ключевым моментом является многослойность. Добавление простой настольной лампы с декоративным абажуром не только обеспечивает декоративный эффект, но также создает более мягкий приглушенный свет, который делает комнату уютной и интимной.

Аналогично, настенные светильники — отличный способ добавить более мягкий свет, подчеркнув при этом архитектурные особенности, что помогает создать зонирование. Не бойтесь экспериментировать с выбором дизайна освещения. Крупномасштабные подвески и люстры привлекают внимание и часто могут сделать пространство больше и роскошнее.

Спрячьте провода

Открытые провода и трубы обязательно испортят эстетику любой комнаты, и даже если вы не сможете их скрыть в стенах или добавить какие-либо постоянные приспособления, вы все равно можете получить безупречный вид с помощью дешевых и простых приемов.

Используйте пластиковые крышки и хомуты, имитирующие металл, прикрепите провода к плинтусу при помощи двустороннего скотча или спрячьте под ковер.

Переставьте мебель

Как сделать скромный интерьер роскошным / Фото: Credits

Очень экономичный способ улучшить внешний вид любой комнаты — это переставить мебель, чтобы максимально использовать потенциал пространства — идеально для добавления ощущения величия.

Изменение расположения дивана или стульев, а также расстановка произведений искусства для создания новых фокусов — это простой способ создать дорого выглядящее пространство, не тратя ни копейки. В спальне перемещение мебели может показаться более ограниченным из-за пространства, но простое отодвигание мебели от стен может создать лучшее ощущение и сделать комнату более интересной.

Центральный журнальный столик является синонимом дорогого дома, поскольку он обеспечивает фокус для размещения мебели в обстановке гостиной. Журнальный столик также является идеальным местом для демонстрации дорогих цветочных композиций или ваз с фруктами.

Добавьте шторы

Окна выглядят потерянными без штор, даже если у вас есть жалюзи. Даже если шторы носят чисто декоративный характер в дополнение к рабочим жалюзи или ставням, они помогают придать нотку роскоши, особенно в дорогих тканях, таких как бархат или шелк.

Шторы и жалюзи могут оказать существенное влияние на любое пространство.

Добавьте одно большое произведение искусства

Как сделать скромный интерьер роскошным / Фото: Credits

Нельзя отрицать, что произведения искусства помогают украсить интерьер. Важно также, как вы их разместите и где. Независимо от того, является ли произведение бесценным произведением искусства из художественной галереи или просто репродукцией, сделайте его более дорогим, тщательно продумав, как вы его повесите и осветите, придав ему больше заметности.

Дорогие дома, как правило, сосредоточены на минимальном декоре с яркими предметами, такими как одно большое произведение искусства. Используйте то, что у вас уже есть, и избавьтесь от любых декоративных предметов, которые либо не подходят вашему дому, либо просто вам больше не нравятся.

Выбор одного большого произведения искусства для вашей стены — отличный способ создать иллюзию богатства. Постарайтесь найти картину, которая заполнит 70 процентов площади стены. Но если это не совсем в вашем бюджете, купите несколько подходящих рамок и сделайте коллаж из произведений меньшего размера. Используйте рейлинги для картин, чтобы придать выбранным произведениям искусства дополнительную элегантность.

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