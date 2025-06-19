Как сделать собачьи пинетки, которые защитят лапы вашего питомца в любую погоду / © Associated Press

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Это не только практично, но и экологично и бюджетно. Издание Martha Stewart предоставило советы и инструкции, как самостоятельно сшить идеальную защиту для лап вашего четвероногого любимца.

Зачем собаке пинетки

Зимой лапы подвергаются воздействию соли, льда и холода. Соль сушит кожу и вызывает раздражение.

Летом раскаленный асфальт может буквально обжечь подушечки.

Во время дождя или в межсезонье грязь и песок накапливаются между пальцами и могут вызвать раздражение или грибок.

Для городских прогулок пинетки — это также способ избежать контакта с опасными веществами на тротуарах.

Сшить пинетки своими руками: легко и быстро

Вам понадобится

Водоотталкивающая ткань (искусственная кожа, брезент, нейлон) — ориентировочно 25×25 см

Плотная ткань для подошвы (антискользящая: например, прорезиненная или мешковая)

Нитки, швейная машинка, нитки

Игла для кожи или толстых тканей

Обычные и зигзагообразные ножницы

Мерная лента

Эластичная лента (6-15 см на одну пинетку)

Булавки

Инструкция

Измерьте лапку собаки. Поставьте собаку на лист бумаги и обведите лапу. Добавьте примерно 1 см со всех сторон для припуска на швы. Вырежьте детали. Сложите водонепроницаемую ткань вдвое. В зависимости от размера собаки, это может быть прямоугольник размером 8×12 см (для средней лапы). Вырежьте 4 заготовки. Сделайте подошву. Из противоскользящей ткани вырежьте 4 круга или квадрата, немного меньше самой лапы. Это будет нижний слой для сцепления. Пришейте их по центру каждой заготовки. Сделайте верхний край. Подверните верх каждой детали на 0,5 см и закрепите швом — это создаст более аккуратный край и не даст ткани расползаться. Закрепите эластичную ленту. Измерьте обхват лапы в зоне запястья (над подушечками). Разрежьте эластичную ленту соответственно. Пришейте ее чуть ниже подвернутого края с лицевой стороны. Сшейте саму пинетку. Сложите каждую заготовку вдвое так, чтобы лицевая сторона оказалась внутри. Вырежьте уголок возле «носка», чтобы форма была округлой. Прострочите боковой и нижний шов. Выверните изделие. Аккуратно выверните пинетку. Проверьте швы на прочность, особенно в местах, где пришита резинка.

Советы

Первые прогулки в пинетках могут быть веселыми — собака может забавно ходить или садиться. Это нормально. Похвалите ее, дайте лакомство и не снимайте сразу.

После прогулки всегда проверяйте лапы, нет ли натертостей или следов аллергии.

Для маленьких собак используйте более мягкие ткани, для активных — более плотные и прочные.

Создать что-то полезное своими руками — это не только об экономии. Это о внимании, заботе и любви. А для вашего четвероногого друга такие пинетки — это символ того, что вы рядом, даже когда асфальт горячий или снег хрустит под лапами.