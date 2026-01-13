Как сделать собственный дом стильным без больших затрат / © Credits

Главное в этом — знать, на чем сфокусироваться, чтобы пространство выглядело опрятным, светлым и привлекательным для потенциальных покупателей. Издание Real Simple рассказало, как легко сделать это с помощью четырех простых хитростей.

Уберите личные вещи

Когда потенциальный покупатель заходит в дом, он оценивает не только площадь или стиль кухни, но и то, как он представляет свою жизнь в этом пространстве. Поэтому первый шаг — деперсонализация.

Вместо семейных фотографий и наград на стенах повесьте нейтральные картины или постеры с природой. Почту, косметику, журналы и мелкие вещи лучше убрать в шкаф. Чистое, открытое пространство позволяет покупателю почувствовать, что это его будущий дом.

Создайте исключительный вход в систему

Первое впечатление важно. Сделайте вход привлекательным:

большое зеркало для отражения света и визуального увеличения пространства;

консольный столик с небольшой вазой и свежими цветами;

чистый коврик возле двери.

Эти простые детали меняют настроение всего дома и задают тон всей экскурсии.

Свет — ваш главный союзник

Яркие комнаты всегда имеют просторный и приятный вид. Прежде всего, помойте окна, затем оцените шторы и светильники.

Подвесные шторы, расположенные ближе к потолку, визуально поднимают потолок;

Светильники лучше заменить на современные, бюджетные модели, а лампы выбрать теплые для уютной атмосферы.

Эти шаги делают комнаты более светлыми, теплыми и приятными для глаза.

Немного любви

Даже небольшой ремонт и уборка могут создать большую разницу. Подстриженные кусты, чистый двор, свежевыкрашенные плинтусы, аккуратная мебель — все это говорит покупателю, что дом ухожен и готов для новой жизни.

Дополнительно: подушки, пледы, свечи, книги и другие декоративные акценты создают атмосферу уюта и роскоши.

Чтобы ваш дом выглядел профессионально при продаже, не обязательно тратить сотни тысяч гривен. Деперсонализация, свет, продуманный вход и небольшая «подтяжка лица» для дома способны превратить любое пространство в желанное место для жизни. Главное — делать это с умом и искренне, ведь каждая деталь может стать той, которая заставит покупателя влюбиться в ваш дом с первого взгляда.