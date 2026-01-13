- Дата публикации
Как сделать собственный дом стильным без больших затрат — бюджетные хитрости
Если вы планируете продавать квартиру или дом, но не готовы тратить целое состояние на дорогой ремонт или дизайнерскую мебель, создать эффект «гостиничного» уровня интерьера можно даже с минимальным бюджетом.
Главное в этом — знать, на чем сфокусироваться, чтобы пространство выглядело опрятным, светлым и привлекательным для потенциальных покупателей. Издание Real Simple рассказало, как легко сделать это с помощью четырех простых хитростей.
Уберите личные вещи
Когда потенциальный покупатель заходит в дом, он оценивает не только площадь или стиль кухни, но и то, как он представляет свою жизнь в этом пространстве. Поэтому первый шаг — деперсонализация.
Вместо семейных фотографий и наград на стенах повесьте нейтральные картины или постеры с природой. Почту, косметику, журналы и мелкие вещи лучше убрать в шкаф. Чистое, открытое пространство позволяет покупателю почувствовать, что это его будущий дом.
Создайте исключительный вход в систему
Первое впечатление важно. Сделайте вход привлекательным:
большое зеркало для отражения света и визуального увеличения пространства;
консольный столик с небольшой вазой и свежими цветами;
чистый коврик возле двери.
Эти простые детали меняют настроение всего дома и задают тон всей экскурсии.
Свет — ваш главный союзник
Яркие комнаты всегда имеют просторный и приятный вид. Прежде всего, помойте окна, затем оцените шторы и светильники.
Подвесные шторы, расположенные ближе к потолку, визуально поднимают потолок;
Светильники лучше заменить на современные, бюджетные модели, а лампы выбрать теплые для уютной атмосферы.
Эти шаги делают комнаты более светлыми, теплыми и приятными для глаза.
Немного любви
Даже небольшой ремонт и уборка могут создать большую разницу. Подстриженные кусты, чистый двор, свежевыкрашенные плинтусы, аккуратная мебель — все это говорит покупателю, что дом ухожен и готов для новой жизни.
Дополнительно: подушки, пледы, свечи, книги и другие декоративные акценты создают атмосферу уюта и роскоши.
Чтобы ваш дом выглядел профессионально при продаже, не обязательно тратить сотни тысяч гривен. Деперсонализация, свет, продуманный вход и небольшая «подтяжка лица» для дома способны превратить любое пространство в желанное место для жизни. Главное — делать это с умом и искренне, ведь каждая деталь может стать той, которая заставит покупателя влюбиться в ваш дом с первого взгляда.