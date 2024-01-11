Как сделать спальню похожей на номер в роскошном отеле: 10 простых способов от дизайнеров интерьеров

Любое пространство можно преобразить до неузнаваемости. И сейчас самое время это сделать, ведь в холодное время года мы проводим дома намного больше времени.

От простых действий, таких как добавление дополнительных подушек, замены постельного белья и освежения воздуха зависит ваш комфорт, настроение и даже качества сна.

Что сделать, чтобы придать интерьеру вашей спальни пятизвездочную роскошь, дизайнеры рассказали Woman&Home.

Купите большое одеяло

Как сделать спальню похожей на роскошный отель / Фото: Credits

Независимо от того, какой тип пухового одеяла вам больше всего подходит, чтобы оно выглядело достойным роскошного отеля, оно должно быть большим.

Используйте одеяло на размер больше, чем ваш матрас, чтобы оно свисало с кровати со всех сторон.

Ищите мягкое белое постельное белье

Как сделать спальню похожей на номер в роскошном отеле / Фото: Credits

Нет лучшего ощущения, чем возможность отдохнуть на белых простынях из египетского хлопка с высокой плотностью, например 400.

Цвет тоже важен. В дорогих отелях простыни всегда ослепительно белые, поэтому вам стоит избавиться от белья с принтом или цветных комплектов.

Добавьте подушки

Как сделать спальню похожей на номер в роскошном отеле / Фото: Credits

Ни один роскошный отель не обходится без хороших подушек, потому что главное – сделать кровати максимально комфортными.

Положите две пары подушек вертикально у изголовья кровати, затем квадратные подушки меньшего размера - спереди, а затем бархатные или шелковые подушки, которые дополняют цвет комнаты.

Натяните одеяло на подушки, сложите его обратно, создавая так называемый "эффект фартука", затем заправьте одеяло под матрас, чтобы получить настоящий стиль кровати в отеле.

Подумайте над освещением

Выберите сочетание освещения, чтобы создать комфортную обстановку в спальне и придать ей более продуманный и роскошный вид.

Отели уделяют много внимания освещению в своих номерах, поэтому добавьте в спальню низкоуровневые настольные светильники на прикроватных тумбочках, центральную потолочную люстру, а также настенные светильники и большие зеркала.

Уберите лишнее

Устранение беспорядка в спальне для оптимизации пространства позволит создать более роскошный подход к планировке.

Один из самых простых, но наиболее эффективных способов придать вашей спальне роскошный гостиничный вид — это избегать беспорядка.

Наличие многочисленных, часто несовпадающих друг с другом предметов в комнате может отвлекать.

Часто в спальне приходится хранить много вещей, и в этом случае стоит подумать о потайных местах для хранения. Например, места для хранения могут быть обустроены в основании кровати, в пуфиках и прикованных тумбочках.

Особое внимание следует уделять практичности, например, расположению прикроватных тумбочек рядом с розетками. Когда дело доходит до украшений и безделушек, стоит руководствоваться принципом "меньше, но лучше".

Подбирайте спокойные тона

Как сделать спальню похожей на роскошный отель / Фото: Credits

Смелые цветовые тенденции в интерьере не являются запретными, но, если вы хотите создать роскошную спальню в стиле отеля, ключевым моментом является гармоничный цвет. Одним из наиболее примечательных элементов роскошных номеров является цветовая гамма. Думайте в духе тенденции "Тихая роскошь".

Чтобы создать успокаивающую и роскошную атмосферу, выберите нейтральные цвета, такие как палевый, серо-коричневый и кремовый, или выберите темный цвет с темно-синим и темно-зеленым.

Кроме того, речь идет не только о лучшем цвете краски для спальни - шторы, пол и произведения искусства должны соответствовать этому цвету.

Тщательно подбирайте изголовье кровати

Как сделать спальню похожей на роскошный отель / Фото: Credits

Кровать - смысловой и композиционный центр вашей спальни. Поэтому выбор изголовья кровати очень важен. Чтобы спальня выглядела как бутик-отель, лучше выбрать бархатное изголовье кровати серого цвета. Более роскошный вариант - кровать с мягкой обивкой во французском стиле и богато украшенными деталями. Эффектные изголовья — одна из главных тенденций спальни в 2024 году.

Попробуйте покрасить или заменить обивку своих вещей, чтобы сэкономить на покупке новых вещей.

Классическая фурнитура, включая стулья, туалетные столики и шкафы, может задать тон вашей спальне. Деревянные предметы мебели могут значительно усилить ощущение роскоши в комнате.

Не экономьте на шторах

Как сделать спальню похожей на роскошный отель / Фото: Credits

Если вы хотите, чтобы ваша спальня выглядела как в роскошном отеле, важно закрыть окна несколькими слоями текстиля, чтобы ваша спальня обеспечивала хороший ночной сон. Использование плотных штор — это быстрый и простой способ добавить в спальню элемент роскоши, а также невероятно практичный способ. Они не только затемняют вашу комнату, чтобы вы могли лучше выспаться, но также придают вашей спальне ощущение роскоши и отделки гостиничного номера, в который вам понравится возвращаться.

Позаботьтесь о мелочах

Как сделать спальню похожей на номер в роскошном отеле / Фото: Credits

Хорошо оформленная спальня сразу же кажется более достойной пятизвездочного статуса, потому что дьявол кроется в деталях, добавляющих нотку роскоши.

Для тех, кто не решается использовать яркую цветовую гамму в спальне, декоративный плед или одеяло может стать идеальным способом добавить ярких красок в комнату нейтральных тонов. Накидка или одеяло в конце кровати может связать комнату воедино и сделать кровать центром комнаты, добавляя ощущение роскоши.

Если покрывало или одеяло вам не совсем по вкусу, вложение средств в другие эффектные предметы, такие как настенные рисунки, может быть одним из самых простых способов сделать вашу спальню роскошной.

Обновите матрас

Ощущение хорошего отдыха достигается в первую очередь благодаря качественному матрасу. Если ваш бюджет не позволяет купить новый матрас, добавление хорошего наматрасника все равно может улучшить ситуацию.

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