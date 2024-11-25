Как сделать спальню уютной: 10 простых способов создать комфортное пространство

Наши спальни — это наши личные убежища, место для отдыха и восстановления сил. Поэтому важно сделать пространство полностью комфортным, что для многих может означать уют и кокон — особенно в холодные месяцы.

Для создания уюта в доме, особенно в спальнях, где мы ищем комфорт и спокойную атмосферу, нужно не так уж и много сил и средств. Но вам точно пригодятся советы профессионалов, которыми они поделились с Woman&Home.

Эти простые приемы оформления обеспечат вашей спальне уют этой зимой.

Убавьте освещение

Правильное освещение, считающееся важной частью гигиены сна, имеет решающее значение для любой спальни, чтобы создать лучшую атмосферу для расслабления. Регулировка света на низкий уровень не только является ключевым фактором, помогающим нашим глазам адаптироваться к темноте, но и содержит секрет создания уютной атмосферы.

Многослойное освещение является ключом к созданию идеального баланса тепла, уюта и функциональности, что особенно важно в спальне. Выбирайте теплые, а не яркие светильники.

Регулятор яркости — всегда хороший вариант для спальни, он обеспечивает гибкость, обеспечивая более яркое освещение, когда вы одеваетесь, и более мягкое освещение перед сном.

Используйте желтые лампочки для освещения спальни вместо белых. Желтый свет создает более уютную и теплую атмосферу. Белый свет иногда может казаться слишком ярким и резким.

Добавьте светильники

Помимо уменьшения верхнего освещения, легко изменить уровень освещенности, добавив более локализованные источники света. Лампы, например, всегда обеспечивают более низкий уровень освещенности по своей природе, поэтому они идеально подходят для создания более уютной схемы освещения.

По возможности используйте мягкое нисходящее освещение от ламп и направленного освещения, чтобы создать очаги сфокусированного света. Это создаст больше атмосферы и более мягкое, теплое ощущение в вашей спальне.

Вы можете привлечь внимание к своей кровати, главной центральной точке, окружив ее светильниками, которые направляют свет вниз, а не вверх. Темные части комнаты только сделают освещенную зону более атмосферной и уютной. Это также хороший прием, чтобы сделать маленькую спальню больше.

Если вы любите читать в постели, направленные настенные светильники гораздо эффективнее настенных или настольных ламп с абажурами, но они гораздо менее приспособлены для создания теплого, окружающего света. Подумайте, есть ли у вас место для установки и того, и другого.

Как сделать спальню уютной / Фото: Credits

Добавьте ковер

Независимо от того, покрыта ли ваша спальня ковролином или там деревянный пол, коврик у кровати обеспечивает дополнительный уровень комфорта под ногами с той минуты, как вы встаете с кровати.

Текстура, которую почувствуют ваши ноги, прежде чем вы ляжете в постель, очень важна. Независимо от выбранного для вашей спальни напольного покрытия небольшой пушистый коврик гарантирует идеальный уровень комфорта для ощущения уюта во время сна.

Волокна и текстура придадут полу в спальне домашний, уютный вид, в отличие от твердого пола. Он также будет теплым под ногами, когда вы встанете с кровати темным, холодным утром».

Как сделать спальню уютной / Фото: Credits

Добавьте текстиль

Укладка на кровать дополнительных покрывал и подушек не только гарантирует, что вы будете чувствовать себя теплее во время сна, но и поможет смягчить общую эстетику комнаты и, в свою очередь, сделает ее более уютной.

Тактильные и привлекательные слои, в которые можно укутаться, заставят вас захотеть впасть в спячку и отдохнуть в чистом, неподдельном комфорте. Выбор одного из лучших электрических одеял или утяжеленного одеяла наверняка заставит вас чувствовать себя еще уютнее.

Когда дело доходит до материалов и тканей, вам следует склоняться к теплым, натуральным материалам, таким как лен и шерсть. Оба материала не только сохранят тепло в течение всей зимы, но и добавят глубины и текстуры в любую часть вашего дома.

Добавьте подушки

Помимо дополнительных согревающих слоев попробуйте добавить больше подушек, чтобы обеспечить дополнительный уровень уюта и комфорта. Не обращайте внимания на рекомендации о том, сколько подушек должно быть на диване.

Дополнительные подушки — это магия, когда дело доходит до создания уютного образа. Кровать, в частности, выглядит такой теплой и привлекательной, когда она украшена множеством подушек. Дополнительный слой мягкого текстиля мгновенно добавит комфорта.

Добавьте дополнительные подушки на любые сиденья в спальне, это также придаст вам привлекательности, в которую можно погрузиться.

Поменяйте одеяло

Почувствуйте себя мгновенно уютнее и теплее, сменив летнее одеяло на более теплое зимнее. При выборе толщины одеяла учитывайте свои личные предпочтения и условия сна.

В большинстве спален температура составляет 18-21 градус, но если вы чувствительны к холоду или температура в вашей спальне опускается ниже 18 градусов, вам может потребоваться одеяло большей плотности.

Как сделать спальню уютной / Фото: Credits

Купите свечи

Мягкий мерцающий свет свечей — ключ к созданию уютной атмосферы в любой комнате. Хотя лучшие ароматические свечи идеально подходят для ароматизации дома, чтобы создать нужную атмосферу, лучшие купите беспламенные свечи для спален.

Светодиодные свечи предлагают все очарование мерцающего пламени, но без опасности открытого пламени без присмотра, если вы заснете. Многие также поставляются с таймерами, поэтому они автоматически выключаются.

Эти современные свечи можно поставить на прикроватные тумбочки или разбросать по комнате, на организованных книжных полках, туалетных столиках или даже на полу в темных пустых углах. Поскольку они являются безопасной альтернативой настоящему огню, возможности безграничны.

Продумайте декор окон

Выбирайте уютные и изоляционные материалы для оформления окон, чтобы полностью закрыться от внешнего мира и погрузиться в кокон и комфорт внутреннего тепла.

Поместите вуалевые римские шторы под рулонную штору. Многослойная отделка окон не только улучшает изоляцию, но и добавляет уюта в декор. Это также самый простой способ сделать спальню уютной.

Выбирайте более плотные ткани, такие как бархат и букле. Эти материалы отлично сохраняют тепло внутри, а также служат отличными барьерами от шума и света, что делает их идеальными для спален, выходящих на улицу.

Подумайте о том, чтобы добавить термоподкладки к вашим шторам или римским шторам, чтобы улучшить их теплоизоляционные свойства. Эти специально разработанные подкладки обеспечивают дополнительный слой, который значительно улучшает тепловое сопротивление.

Создайте уютные углы

Убедитесь, что пространства, которые заметно пусты, используются, даже если это делается исключительно для визуальной цели. Большие голые углы и безжизненные участки стен могут казаться холодными и неуютными.

Уютное акцентное кресло, сложенные корзины для хранения или несколько стильных полок — все это отличные решения для неиспользуемого пространства в спальне.

Добавьте природные материалы

В последние годы особое внимание уделяется важности природы для того, чтобы мы чувствовали себя счастливее.

Самое важное — это дерево, поскольку добавление деревянных элементов в ваш интерьер — это идеальный способ начать создавать уютную, земную атмосферу в вашей спальне. Вы можете начать с чего-то простого, например, повесить несколько переработанных деревянных полок, или вы можете вложить немного больше и сделать смелый шаг, например, добавить несколько панелей на стены.

Когда дело доходит до текстур, вы хотите сохранить ощущение тепла и деревенского стиля, поэтому рассмотрите другие материалы, такие как матовая кожа и камень.

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