Как сделать стильную сумку из старой футболки: лайфхак от блогера

Очень простой способ, как превратить старую футболку в сумку. А самое интересное, что вам не нужно ничего шить!

Этот лайфхак – настоящая находка для модницы и креативщицы, ведь другой такой сумки вы больше ни у кого не увидите, она идеальна для лета под casual style.

Этим лайфхаком поделилась на своей странице Denisa Halasova, которая создает чрезвычайно креативные и оригинальные вещи.

Что делать:

Отрежьте рукава у футболки по шву;

Сложите футболку пополам и отрежьте горловину

Разложите футболку и снизу сделайте «бахрому» (как на видео). Прорези внизу футболки должны быть около 2,5 см шириной)

Завяжите между собой «бахрому». Продолжайте делать это, пока не свяжете её всю

Прорежьте сверху лямки по шву, затем каждую лямку разрежьте на три и сплетите косу. Сделайте то же со всеми четырьмя, чтобы у вас получилось четыре косы.

Возьмите пару передней и задней бахромы и сделайте два узла

Свяжите две передние и задние косы вместе

Можете нарисовать что-нибудь на сумке, если хотите

Готово!

Вы можете использовать не только однотонную футболку, но и с каким-нибудь принтом. Свой рисунок, по желанию, можете нарисовать специальным фломастером, или акриловыми красками.

Кстати, мы писали о том, как сделать на одежде принты из натуральных цветов: очень интересный лайфхак, который можно повторить на вашей сумке.

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