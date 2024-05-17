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Как сделать стильную сумку из старой футболки: лайфхак от блогера

Как сделать стильную сумку из старой футболки: лайфхак от блогера

Сумка из старой футболки / Фото: Credits

Очень простой способ, как превратить старую футболку в сумку. А самое интересное, что вам не нужно ничего шить!

Этот лайфхак – настоящая находка для модницы и креативщицы, ведь другой такой сумки вы больше ни у кого не увидите, она идеальна для лета под casual style.

Этим лайфхаком поделилась на своей странице Denisa Halasova, которая создает чрезвычайно креативные и оригинальные вещи.

Что делать:

  • Отрежьте рукава у футболки по шву;
  • Сложите футболку пополам и отрежьте горловину
  • Разложите футболку и снизу сделайте «бахрому» (как на видео). Прорези внизу футболки должны быть около 2,5 см шириной)
  • Завяжите между собой «бахрому». Продолжайте делать это, пока не свяжете её всю
  • Прорежьте сверху лямки по шву, затем каждую лямку разрежьте на три и сплетите косу. Сделайте то же со всеми четырьмя, чтобы у вас получилось четыре косы.
  • Возьмите пару передней и задней бахромы и сделайте два узла
  • Свяжите две передние и задние косы вместе
  • Можете нарисовать что-нибудь на сумке, если хотите

Готово!

Вы можете использовать не только однотонную футболку, но и с каким-нибудь принтом. Свой рисунок, по желанию, можете нарисовать специальным фломастером, или акриловыми красками.

Кстати, мы писали о том, как сделать на одежде принты из натуральных цветов: очень интересный лайфхак, который можно повторить на вашей сумке.

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