Свадебный букет из собственного сада: из каких цветов составлять в зависимости от сезона

Как сделать свадебный букет из цветов из своего сада / © Associated Press

Реклама

Мир свадебных традиций меняется, все больше пар выбирают осознанность, уникальность и естественность. И один из самых красивых способов сделать праздник особенным — вырастить собственные цветы для букета, об этом рассказало издание Martha Stewart. Да, это требует планирования, времени и немного садоводческих знаний, но в результате вы получите букет, у которого нет аналогов, и опыт, который невозможно купить.

Это не просто ручная работа, а способ сделать свадьбу по-настоящему личной. Во-первых, вы получаете доступ к уникальным сортам, которых не найти у обычных флористов: ароматные садовые розы, нежные душистые горошки, редкие георгины необычных оттенков. Во-вторых, это контроль. Вы сами выбираете цвета, текстуры, формы и создаете букет, который идеально соответствует вашему стилю. И наконец — это эмоция, та самая, которую не передаст ни один декор, когда цветы становятся частью вашей истории.

С чего начать

Главное правило — думать наперед. Когда вы выбирайте цветы, ориентируйтесь на сезон вашей свадьбы, климат региона и время, необходимое для выращивания. Некоторые растения, например тюльпаны, нужно высаживать еще осенью, чтобы они зацвели весной. Поэтому подготовка — это половина успеха.

Реклама

Какие цветы выбрать

Весна (март-май)

Нежность и романтика:

нарциссы

ирисы

тюльпаны

пионы

гиацинты

сирень

ранункулюсы

Лето (июнь-август)

Яркость и многообразие:

розы

гардении

дельфиниум

каллы

герберы

циннии

космея

астильба

Осень (сентябрь-ноябрь)

Глубокие, насыщенные оттенки:

георгины

астры

хризантемы

амарант

Зима (декабрь-февраль)

Элегантность и минимализм:

Реклама

амариллисы

пуансеттия

анемоны

фрезии

Создание гармонии

Свадебный букет / © Associated Press

Есть два базовых подхода:

Монохром — разные оттенки одного цвета. Дает глубину и элегантность.

Аналоговая палитра — цвета, которые находятся рядом в спектре, например, фиолетовый, лавандовый и голубой. Имеет естественный и мягкий вид.

Это как создавать образ, баланс здесь важнее количества.

Подготовка клумбы

Если почва уже использовалась — достаточно использовать слой компоста и сбалансированные удобрения. Для новых грядок, добавьте микоризу — гриб, который укрепляет корни, смешайте с компостом и после укоренения переходите на удобрения с высоким содержанием калия.

Солнце, пространство и логика

Перед посадкой стоит буквально «понаблюдать» за своим садом, а именно, где больше солнца и как меняется освещение в течение дня. Также планируйте удобные грядки, например, оставляйте проходы, группируйте растения и думайте как флорист, а не только как садовник.

Реклама

Сбор цветов

Утро — лучшее время, именно тогда цветы максимально насыщены влагой и дольше сохраняют свежесть. Также среди важных правил, обратите внимание на то, что надо сразу ставить цветы в воду. используйте острые, чистые инструменты, срезайте под углом и удаляйте листья, которые будут в воде.

После сбора цветы нужно «охладить» несколько часов перед составлением букета. Также не храните их рядом с фруктами, ведь этилен ускоряет увядание.

Как составить букет

Начните с зелени, ведь она формирует основу и задает форму. Добавьте акцентные цветы. Это «главные герои», например, пионы, розы, георгины или лизиантусы. Заполните композицию. Легкие, текстурные цветы создают движение, такие как астильба, скабиоза или дикая морковь «Кружево королевы Анны». Идеальная формула — 3-7 элементов в букете.

Финальные штрихи

Закрепите стебли флористической лентой Не затягивайте слишком плотно Обрежьте длину Добавьте ленту или декоративные булавки

Лайфхак: смотрите на букет в зеркало, так легче оценить композицию.

Выращивание собственных свадебных цветов — не только об эстетике, но и о смысле, заботе и времени, вложенном в каждую деталь. Да, это требует подготовки. Однако взамен вы получаете больше, чем просто букет, вы создаете символ своего особенного дня, который начался задолго до самой церемонии. И, возможно, именно в этом и есть главная магия.