Как сделать так, чтобы тюльпаны дольше простояли в вазе

Однако, в отличие от других цветов, тюльпаны обладают одной интересной особенностью — они постоянно стремятся наклониться к свету. Однако есть несколько простых трюков, которые помогут сохранить их стройными и красивыми в весе дольше об этом рассказали на странице fieldgateflowers.

Заверните их и охладите

Плотно заверните стебли тюльпанов в коричневую бумагу, газету или любую другую бумагу, которую найдете под рукой. Затем положите его в прохладное и темное место на ночь. Это позволяет цветам равномерно впитывать воду и восстанавливать свою форму, прежде чем их поставить в вазу.

Проколите стебель булавкой

Аккуратно проколите стебель тюльпана чуть ниже головки цветка. Это помогает высвободить воздух и позволяет воде более эффективно подниматься вверх по стеблю, это сохраняет их увлажненными и помогает держать цветы в вертикальном положении.

Бросьте медную монету в вазу

Старый, но действенный метод. Медная монета помогает снизить выработку газа этилена, который естественно со временем производят тюльпаны. Этилен стимулирует цветы к быстрому увяданию, но медь может замедлить этот процесс и продлить жизнь вашим тюльпанам.

Попробуйте эти методы и посмотрите, какой из них лучше всего работает для ваших цветов. Помните, что правильный уход поможет тюльпанам дольше радовать вас своей красотой.

Мы также писали о том, что сделать, чтобы ваши пионы дольше простояли в весе.

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