Терракотовый обогреватель для теплицы instagram.com_anya_thegarden_fairy / © Instagram

Реклама

Блогер Anya Lautenbach рассказала как сделать простой, дешевый и эффективный способ согреть теплицу терракотовым обогревателем.

В небольших теплицах или зимних садах часто существует проблема ночного охлаждения, когда температура падает, растения страдают, а обогреватели расходуют много электричества. Здесь на помощь приходит терракотовый хендмейд обогреватель, который работает по принципам тепловой массы и излучения тепла.

Эта — хитрость позволяет не просто согреть воздух, а смягчить температурные колебания, создать комфортный микроклимат для растений даже при минимальных затратах.

Реклама

Как работает терракотовый обогреватель

Источник тепла внутри. Под терракотовым горшком располагают маленький источник тепла, например, чайную свечу, небольшую масляную лампу или электрическую лампочку. Горшок как «тепловая батарея» Терракота — пористая керамика, которая поглощает тепло, когда нагревается, она медленно отдает тепло в воздух теплицы и поддерживает стабильную температуру. Камни сверху для дополнительной тепловой массы. Камни, например, речные или гранитные, на горшке добавляют тепла. Они поглощают и сохраняют тепло, постепенно отдают его даже после угасания свечи. Распространение тепла. Нагретый горшок и камни излучают тепло, которое обогревает воздух и растения, создает более стабильный микроклимат.

Этот метод особенно эффективен в небольших пространствах или в местах, где ночью значительные теплопотери.

Преимущества

Дешево: используются обычные материалы, без дорогих устройств

Без электричества: если используете свечи, метод подходит для автономных теплиц

Стабильная температура: тепло накапливается в керамике и камнях

Простота в сборке: с этим методом справится даже новичок

Безопасность

Огонь

Свечи имеют открытый огонь, поэтому держите их подальше от легко воспламеняющихся материалов.

Не оставляйте без присмотра.

Ставьте на жаростойкую поверхность.

Вентиляция

Горение потребляет кислород и выделяет CO₂ и водяной пар.

Обеспечьте достаточную вентиляцию в теплице.

Важность камней сверху

Реклама

Поглощают тепло из горшка

Медленно отдают тепло

Большие плотные камни (гранит, базальт) сохраняют больше тепла, чем легкая галька

Терракотовый обогреватель — это доступный, безопасный и стильный лайфхак для вашей теплицы. Он не заменит полноценное отопление в мороз, но идеально подходит для смягчения ночных температурных колебаний, поддержки растений и создания стабильного микроклимата.

Этот метод доказывает, что иногда самые простые идеи — самые эффективные, а немного креатива с подручными материалами может спасти ваш сад и подарить растениям комфортную зиму.