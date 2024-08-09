Как сделать вертикальную посадку арбузов

Если в саду нехватка места, а очень хочется вырастить арбузы, этот лайфхак подойдет именно вам.

На странице epicgardening рассказали и показали, как вырастить собственные вкусные и ароматные арбузы, даже если места совсем нет. Забежим вперед и скажем, что сделать это можно благодаря вертикальному выращиванию.

Правильно выращенные вертикальные арбузы – это настоящее зрелище. Они могут достигать значительного веса и размеров, и обычно не способны расти вертикально без специальной поддержки. Для того чтобы достичь вертикального роста, арбузы нуждаются в тщательно спланированной системе опор, которая обеспечит им стабильность и предотвратит от падений. Система опор может включать использование подвесных сеток или специальных конструкций, которые позволят арбузам расти вверх без риска повреждения или деформации.

Автор использовал старую сетку, но для поддержания вертикальных арбузов можно использовать старые колготки, полотенца, марлю или другие подобные материалы. Важно, чтобы они были достаточно крепкими, чтобы выдержать вес арбуза и обеспечить его стабильный рост.

Все, что вам нужно для начала – это Т-образный столб и арочная решетка. Протяните раннюю лозу арбуза вверх по решетке, а усики растения уже самостоятельно обвяжутся вокруг нее, обеспечивая поддержку и направляя рост. Иногда вы можете им помогать вязаться, направляя туда, куда необходимо.

Еще одной из ваших задач в вертикальном выращивании будет частая проверка плодов, чтобы сетка их выдержала. Возможно, со временем ее придется укрепить.

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